中職／明星賽初體驗不白目 高塩將樹讚林智勝：很愛跳舞捏

生涯第一次參加明星賽，統一獅隊高塩將樹也寫下「本土洋將」第一任紀錄，感受到球迷對他的熱情應援，不要「白目」投球是他的登板策略，印象最深刻是看到林智勝的精彩舞步。

獲選明星隊的高塩將樹昨天在7局上接替呂彥青登板，一登板被連敲2安，但最後投了1.1局就被敲出這2安，沒有失分。

高塩將樹笑說，因為是明星賽所以不能跟平常一樣投太多壞球，「跟平常一樣丟的話，有點白目的感覺，不想投出保送，所以有不同的緊張感。」而第7局登板時因為被敲安打讓球隊失分擴大，高塩也擔心，「可能球迷覺得有點無聊吧。」

昨天的精彩畫面中，還有郭俊麟在比賽中跪地向陳冠宇求婚的橋段，高塩將樹老神在在，「因為去年12強結束後，他們在迪士尼有過，就覺得又是這樣。」

至於前一天被郭俊麟要拿餐廳的花求婚騙到，高塩將樹也笑說：「我以為他是要認真的求婚，想說這個花太便宜了吧，沒想到是要對冠宇。」

因為是明星賽，高塩將樹也特別去外野撿球丟給球迷，感受到熱情，對明星賽印象深刻的是，自己上場投球練習時，一壘突然出現大聲呼喊，轉頭一看是擔任一壘指導教練的林智勝在大跳「疾風街道」，高塩笑說：「智勝賢拜很愛跳舞捏，之前在天母比賽他拿MVP，看到他跳舞，喔，太厲害了。」

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