快訊

台師大女足案血液樣本已銷毀 許常德：學校集體滅證會犯哪項罪

影／越南下龍灣船員遭爆「天候突變拒絕返航」！男還原逃生過程

中職／明星賽初體驗不白目 高塩將樹讚林智勝：很愛跳舞捏

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊投手高塩將樹入選中職明星賽。圖／統一獅隊提供
統一獅隊投手高塩將樹入選中職明星賽。圖／統一獅隊提供

生涯第一次參加明星賽，統一獅隊高塩將樹也寫下「本土洋將」第一任紀錄，感受到球迷對他的熱情應援，不要「白目」投球是他的登板策略，印象最深刻是看到林智勝的精彩舞步。

獲選明星隊的高塩將樹昨天在7局上接替呂彥青登板，一登板被連敲2安，但最後投了1.1局就被敲出這2安，沒有失分。

高塩將樹笑說，因為是明星賽所以不能跟平常一樣投太多壞球，「跟平常一樣丟的話，有點白目的感覺，不想投出保送，所以有不同的緊張感。」而第7局登板時因為被敲安打讓球隊失分擴大，高塩也擔心，「可能球迷覺得有點無聊吧。」

昨天的精彩畫面中，還有郭俊麟在比賽中跪地向陳冠宇求婚的橋段，高塩將樹老神在在，「因為去年12強結束後，他們在迪士尼有過，就覺得又是這樣。」

至於前一天被郭俊麟要拿餐廳的花求婚騙到，高塩將樹也笑說：「我以為他是要認真的求婚，想說這個花太便宜了吧，沒想到是要對冠宇。」

因為是明星賽，高塩將樹也特別去外野撿球丟給球迷，感受到熱情，對明星賽印象深刻的是，自己上場投球練習時，一壘突然出現大聲呼喊，轉頭一看是擔任一壘指導教練的林智勝在大跳「疾風街道」，高塩笑說：「智勝賢拜很愛跳舞捏，之前在天母比賽他拿MVP，看到他跳舞，喔，太厲害了。」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

郭俊麟 林智勝 明星賽

延伸閱讀

中職／明星賽最後一舞 林智勝亂入觀眾席開簽名會

中職／曾總暖心安排 胡金龍1棒一壘、林智勝2棒游擊告別明星賽

中職／郭俊麟復刻12強求婚橋段騙到隊友 陳冠宇有先報備

中職／全場高呼嫁給他！郭俊麟求婚陳冠宇 戴戒指畫面全被王建民拍下

相關新聞

中職／明星賽曾頌恩全壘打大賽14轟奪冠 兄弟隊史第4人

中華職棒明星賽第二天，全壘打大賽進入決賽環節，球員也開啟認真模式，暫停時間沒有再上演昨天的「餵食秀」，曾頌恩以14轟登上...

中職／傳奇對決！郭泓志vs.王建民 拿龍仔球棒敲出巨大轟

中華職棒明星賽推出王建民對上郭泓志的「傳奇對決」戲碼，今天第二天賽事開打前的公益全壘打大賽，郭泓志成功敲出全壘打、振臂繞...

中職／曾總暖心安排 胡金龍1棒一壘、林智勝2棒游擊告別明星賽

中華職棒明星賽今天進行第二場，中華隊啟用胡金龍打第一棒、一壘手，林智勝第二棒、游擊手，總教練曾豪駒有暖心安排，盼兩人的最...

中職／明星賽初體驗不白目 高塩將樹讚林智勝：很愛跳舞捏

生涯第一次參加明星賽，統一獅隊高塩將樹也寫下「本土洋將」第一任紀錄，感受到球迷對他的熱情應援，不要「白目」投球是他的登板...

中職／明星賽邊講邊投 呂彥青一心二用：喉嚨好乾

中信兄弟投手呂彥青昨天邊戴麥克風與主播對話邊投球，在中華職棒明星賽才有的特殊畫面，呂彥青坦言要一直講話怪怪的，還笑說「丟...

中職／師徒賽前悄悄話 曾豪駒有洪一中分憂帶國家隊心情

中華職棒明星賽今天進入第二天賽程，中華隊的主隊賽前練習時間，總教練曾豪駒幾乎全程都在明星隊陣營，有不少時間在與台鋼雄鷹隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。