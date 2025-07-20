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中職／明星賽邊講邊投 呂彥青一心二用：喉嚨好乾

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒36年明星賽在台北大巨蛋舉行，明星隊投手呂彥青（右）。記者余承翰／攝影
中華職棒36年明星賽在台北大巨蛋舉行，明星隊投手呂彥青（右）。記者余承翰／攝影

中信兄弟投手呂彥青昨天邊戴麥克風與主播對話邊投球，在中華職棒明星賽才有的特殊畫面，呂彥青坦言要一直講話怪怪的，還笑說「丟完喉嚨滿乾的」。

呂彥青昨天在7局上登板，邊講話邊投球的結果是0.2局被敲5支安打，丟掉6分（3分責失），其中有幾顆還是參考主播的意見配球，呂彥青笑說：「那幾球結果怎麼樣已經忘記了，不過戴耳機還有現場迴音，有時候聽不清楚。」

呂彥青也坦言當下會有些分心，加上身後還有綁著訊號接收器，投起來跟平常不同，「通常投手丟球不會講話啊，但要一直講話，昨天還有一次，我已經抬腳了，還在跟主播講話。」

除了主播干擾，呂彥青對戰陳晨威時，還有「啾一個」的Passion Sisters啾啾（Julia）應援插曲，呂彥青笑說，當下想說陳晨威是在等什麼？後來發現原來有這個橋段，「我就故意退板，給他一點空間。」

而最後呂彥青成功三振掉陳晨威，看到陳晨威還在跟主審爭執最後一顆是好球還是壞球，呂彥青的麥克風清楚收音到他喊著「晨威不要啦」，呂彥青解釋，因為怕陳晨威被趕出去，就沒機會打擊了，「不過應該是不會趕出去啦。」

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陳晨威 明星賽 呂彥青

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