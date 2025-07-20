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中職／師徒賽前悄悄話 曾豪駒有洪一中分憂帶國家隊心情
中華職棒明星賽今天進入第二天賽程，中華隊的主隊賽前練習時間，總教練曾豪駒幾乎全程都在明星隊陣營，有不少時間在與台鋼雄鷹隊教頭洪一中聊天，這組執教師徒檔究竟聊了什麼？曾豪駒透露，洪總對自己的鼓勵，從12強賽就開始至今，「這些心情，他都能理解。」
昨天中華隊為客隊，曾豪駒在客隊賽前練習一開始就完成例行的賽前聯訪任務；今天由中華隊擔任主隊，卻直到主隊練習時間結束後才受訪，因為他一直身處三壘側，與洪總聊了滿長一段時間。
「就是聊聊天。」曾豪駒說，兩人聊到帶隊過程、選手狀況。是否有收到來自洪總的鼓勵？他說：「一直都有，從12強開始到現在，叫我放輕鬆一點，把自己該做的事情做好，這些心情他都能理解。」
曾豪駒結束選手生涯後，2014年起改任教練，就是從洪一中麾下開始學習，師徒情誼已久，更進一步在2020年接下洪一中離開猿隊留下的總教練空缺。
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