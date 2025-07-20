中職／明星賽最後一舞 林智勝亂入觀眾席開簽名會

中華職棒明星賽今天進行第2場比賽，賽前林智勝在場邊開起簽名會，從場上一路簽到觀眾席，滿足球迷的熱情呼喚，結束後林智勝不忘今天的先發任務，跟媒體確認一下時間後，邊放鬆一下身體，邊準備開始練習。

林智勝今年球季結束後將引退，昨天在明星賽第21場出賽改寫中職紀錄，在全壘打大賽則是5轟作收，未能進入今天的決賽，但今天依舊被排在先發第2棒、游擊手。

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