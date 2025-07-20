中職／沒被蔡齊哲側投嚇到 王建民滿頭問號是因以為平野在皮

中信兄弟隊投手蔡齊哲昨天在明星賽秀一手側投，讓自家投手教練王建民看得一頭霧水，今天王建民澄清其實自己並沒有嚇到，平常練球就曾看過蔡齊哲秀過，當下的納悶表情，是因好奇是否平野惠一在皮。

蔡齊哲入選明星隊，昨天中繼1局失1分，亮點是啟用側投，讓身處中華隊的王建民看得滿頭問號，朝明星隊總教練平野惠一、林岳平比劃側投姿勢，詢問這是怎麼一回事，平野則是趕忙否認，把責任推給餅總。

蔡齊哲賽後澄清，不是平野、也不是餅總的主意，而是自己平常就會這樣丟，才會突然拿到比賽場上使用。

王建民表示，其實自己並沒有嚇到，「還好啦！他之前就有在旁邊丟過。」至於當時的滿臉問號，他解釋：「我想說是平野叫他側投嗎？結果是他自己。」今天兩人賽前碰到，蔡齊哲還朝王建民比了一個讚。

蔡齊哲使用低肩側投還算有準度，媒體開玩笑問到是不是要讓他改練側投，王建民一口回絕：「先不要吧！可以正常先丟就好。」

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