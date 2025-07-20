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中職／「少宏是一個滿主動的人」 呂詠臻澄清3組CP心之所向

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中華職棒36年明星賽，中華隊呂詠臻（中）換局時與捕手蔣少宏（左）手牽手退場，裁判趕緊拉開兩人的手。記者余承翰／攝影
中華職棒36年明星賽，中華隊呂詠臻（中）換局時與捕手蔣少宏（左）手牽手退場，裁判趕緊拉開兩人的手。記者余承翰／攝影

不管在味全龍、樂天桃猿或明星賽中華隊，呂詠臻都是「團寵」，各種CP組合都有，昨天與蔣少宏重溫投捕搭檔後再度牽起彼此的手，呂詠臻笑說：「少宏是一個滿主動的人。」

呂詠臻過去在龍隊時期不曾參與過明星賽，今年轉戰猿隊，首度圓夢，昨天也在比賽中登板，首度在明星賽留下出賽紀錄，以及一張張溢滿粉紅泡泡的照片。

透過明星賽場合，呂詠臻有了與龍將再當隊友的機會，這幾天都在晚宴、上班路的場合，都可看到他混在龍群裡。呂詠臻辯解，「沒有都跟味全的啦！這次大家來到一個球隊，因為我還是比較害羞一點，找比較熟的，會講比較多。」他也說很久沒有和這群隊友們一起吃飯，有點想念的感覺。

呂詠臻與蔣少宏、陳冠偉、江國豪都有著雙向奔赴的感情線，這回3人都與他同隊，被問到究竟自己心向何方，呂詠臻慌張了，「大家都是很好的夥伴，少宏在球場上是我的搭檔，冠偉是之前訓練上的搭檔，國豪是在我轉隊這個階段很照顧我，都很感謝他們。」難道3人有不同功能性？他更緊張了，「這樣講好像有點現實，沒有啦！他們都很照顧我。」

至於蔣少宏再度牽起他的手，呂詠臻笑說，少宏一直都是滿主動的人，「但裁判把我們的手很用力的打開了，因為要檢查。」媒體笑說，也有可能是違反比賽場上禁止親密行為這條規定，呂詠臻說：「有這條喔？那昨天違反很多次欸！」

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蔣少宏 明星賽 呂詠臻

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