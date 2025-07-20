中職／曾總暖心安排 胡金龍1棒一壘、林智勝2棒游擊告別明星賽

中華職棒明星賽今天進行第二場，中華隊啟用胡金龍打第一棒、一壘手，林智勝第二棒、游擊手，總教練曾豪駒有暖心安排，盼兩人的最後明星賽留下美好的回憶。

中華隊先發打線延續雙老先發，但棒次、守位安排上有極大巧思，曾豪駒賽前表示，「也是希望球迷可以多看看他們，讓他們多出賽。」

曾豪駒解釋，「智勝之前也是國家隊游擊手，從游擊開始、從游擊結束。」至於胡金龍，曾豪駒表示他過去因為傷勢影響，丟球上比較有問題，今天將一壘交給他，也是他有經驗的位置。

被問到對兩位老將的期待，曾豪駒有野心，笑說：「希望智勝可以打一支全壘打吧！在4萬人面前打出來，最後的美好回憶，希望不管是他或金龍都有好的表現。」曾豪駒也說，看昨天林智勝參加全壘打大賽就已經很感動，「他可以打那麼久，代表他對自己的責任感很重，在場上就是盡力扮演好自己、呈現最好的自己。」

中華隊先發棒次

第一棒 胡金龍 一壘手 第二棒 林智勝 游擊手 第三棒 陳傑憲 中外野 第四棒 曾頌恩 左外野 第五棒 朱育賢 指定打擊 第六棒 邱智呈 右外野 第七棒 張政禹 三壘手 第八棒 蔣少宏 捕手 第九棒 李凱威 二壘手

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