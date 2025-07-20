聽新聞
0:00 / 0:00
中職／曾總暖心安排 胡金龍1棒一壘、林智勝2棒游擊告別明星賽
中華職棒明星賽今天進行第二場，中華隊啟用胡金龍打第一棒、一壘手，林智勝第二棒、游擊手，總教練曾豪駒有暖心安排，盼兩人的最後明星賽留下美好的回憶。
中華隊先發打線延續雙老先發，但棒次、守位安排上有極大巧思，曾豪駒賽前表示，「也是希望球迷可以多看看他們，讓他們多出賽。」
曾豪駒解釋，「智勝之前也是國家隊游擊手，從游擊開始、從游擊結束。」至於胡金龍，曾豪駒表示他過去因為傷勢影響，丟球上比較有問題，今天將一壘交給他，也是他有經驗的位置。
被問到對兩位老將的期待，曾豪駒有野心，笑說：「希望智勝可以打一支全壘打吧！在4萬人面前打出來，最後的美好回憶，希望不管是他或金龍都有好的表現。」曾豪駒也說，看昨天林智勝參加全壘打大賽就已經很感動，「他可以打那麼久，代表他對自己的責任感很重，在場上就是盡力扮演好自己、呈現最好的自己。」
中華隊先發棒次
第一棒 胡金龍 一壘手
第二棒 林智勝 游擊手
第三棒 陳傑憲 中外野
第四棒 曾頌恩 左外野
第五棒 朱育賢 指定打擊
第六棒 邱智呈 右外野
第七棒 張政禹 三壘手
第八棒 蔣少宏 捕手
第九棒 李凱威 二壘手
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言