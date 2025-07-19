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中職明星賽前 魔鷹之妻來台猝死

聯合報／ 記者陳宛晶翁唯真陳恩惠／連線報導
台鋼雄鷹隊魔鷹太太（右）搭機來台時身體不適，落地後送醫搶救，昨早仍宣告不治，檢警將會同法醫相驗遺體，擇期解剖鑑定，圖／聯合報系資料照
台鋼雄鷹隊魔鷹太太（右）搭機來台時身體不適，落地後送醫搶救，昨早仍宣告不治，檢警將會同法醫相驗遺體，擇期解剖鑑定，圖／聯合報系資料照

中華職棒明星賽昨天在台北大巨蛋登場，賽前傳來令人遺憾的消息，台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹太太特地來台參與盛會，卻在機上不適，送醫搶救不治，喜事變調。魔鷹退出明星賽，雄鷹球團全力協助，總教練洪一中也表示，先讓他專心處理，「如果沒辦法打（接下來賽季），我們也可以體諒。」

桃園地檢署外勤檢察官昨天下午會同法醫相驗遺體，死因仍不確定，本周將解剖釐清。

魔鷹透過IG限時動態留下對妻子的悼念。魔鷹表示，儘管心碎，但會努力盡快回到球場上，也向摯愛的妻子深情告白。他寫下，「致親愛的朋友與球迷，我希望花一點時間感謝你們，在艱難的時刻給我溫暖的言語與支持。我摯愛的妻子已經安息在主的懷抱中，感謝上帝給予我那些與她共度、深愛著她、向她學習的時光。」

來台第二年的魔鷹，去年參與全壘打大賽，太太就曾來台陪同出席；今年魔鷹進入明星隊名單，為生涯首次入選，昨天雄鷹賽前合照卻唯獨少了魔鷹，已經引起好奇，球團隨後發出公告，宣布這項不幸消息。

球團表示，「魔鷹的太太搭機來台時，因在飛機上身體出現嚴重不適，落地後送往醫院搶救後仍宣告不治。面對這個突發狀況，魔鷹不得已做出退出明星賽的決定。」魔鷹正進行後續安葬事宜，並請球團代為轉達，對於退賽感到十分抱歉。

聯新國際醫院表示，魔鷹太太在機上已失去呼吸心跳，機上人員緊急施行CPR，飛機降落桃園機場後，聯新國際醫院機場醫療中心立刻登機搶救，持續CPR。前晚八點十五分後送至聯新國際醫院急診室救治，晚上十時卅三分進加護病房，並於昨天凌晨二時六分許放置葉克膜搶救，早上七時卅二分不治。據了解，魔鷹太太在飛機上已搶救卅分鐘以上。

洪總昨天賽前練球前才接到電話，他表示，事發突然，真的很讓人難過，「高高興興坐一趟飛機，沒想到發生這種狀況。」他表示，會請公司儘量幫忙，「讓他先把事情處理好，其他的事再看看，如果他沒辦法打，我們也能體諒。」

魔鷹具有三年美國職棒大聯盟、四年日本職棒資歷，二○一六年原要赴多明尼加參與冬季聯盟，但因太太懷孕加上當地爆發茲卡病毒，魔鷹不願讓妻子獨留美國，也不想她冒險一同前往，最終決定放棄前往。他當時霸氣說「我不會讓她自己留下來，也不會帶她去那裡。」卻在即將於台灣重聚之際天人永隔。

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魔鷹 中華職棒

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