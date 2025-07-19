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中職／回味與呂詠臻再牽手卻被裁判拆散 蔣少宏：效果啦！

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
蔣少宏、呂詠臻再次牽起彼此的手。記者余承翰／攝影
蔣少宏、呂詠臻再次牽起彼此的手。記者余承翰／攝影

2025中華職棒明星賽首戰中華隊以7：5逆轉擊敗明星隊，靠的是7局上猛灌6分逆轉秀，其中蔣少宏以單局雙安、1打點獲選單場MVP，蔣少宏感性說：「會記得一輩子。」與呂詠臻再次攜手更是難得的甜蜜時光。

7局上中華隊還以1：5落後，然而從蔣少宏的安打開啟攻勢，最後單局狂敲7支安打、攻下6分逆轉，蔣少宏單局2支安打是明星賽史上第2人，前一位是2013年7月28日明星白隊的張正偉。

蔣少宏賽後說：「我覺得今年明星賽應該是目前有生之年最有印象的一屆，可能以後老了的時候還是會蠻有印象的，因為在明星賽拿MVP真的滿不容易。」

7局下也出現有趣畫面，呂詠臻接手投球，蔣少宏則接替蹲捕，自呂詠臻轉到樂天桃猿隊後，原本在味全龍搭擋的兩人因此再次攜手，完成7局下投球任務後，更直接牽起彼此的手。

「剛好有這個機會，才能跟詠臻有近距離接觸。」蔣少宏說：「大家再熟悉一下。想說回味一下，不同隊沒什麼機會，想說難得在這個比較open的場合。」

只不過這段牽手情一度被裁判「拆散」，因為要檢查呂詠臻的手套，將兩人的手分開，但隨後馬上又牽在一起，蔣少宏笑說：「那個也是效果效果。」

今年明星賽除了與呂詠臻再攜手，蔣少宏對於總教練葉君璋奪下鐵捕封殺王也印象深刻，「他是我偶像啊，絕對是一百分的！」至於葉總在試投時爆傳是否有嚇到？蔣少宏則說：「沒有，我覺得他是故意的，製造一點效果。」

中華職棒36年明星賽今天在台北大巨蛋舉行，中華隊蔣少宏（左）單局2支安打是明星賽史上第二人，賽後獲選單場最有價值球員。記者余承翰／攝影
中華職棒36年明星賽今天在台北大巨蛋舉行，中華隊蔣少宏（左）單局2支安打是明星賽史上第二人，賽後獲選單場最有價值球員。記者余承翰／攝影
中華職棒36年明星賽今天在台北大巨蛋舉行，中華隊呂詠臻（中）換局時與捕手蔣少宏（左）手牽手退場，裁判趕緊拉開兩人的手。記者余承翰／攝影
中華職棒36年明星賽今天在台北大巨蛋舉行，中華隊呂詠臻（中）換局時與捕手蔣少宏（左）手牽手退場，裁判趕緊拉開兩人的手。記者余承翰／攝影

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蔣少宏 明星賽 呂詠臻

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