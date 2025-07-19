快訊

台中反罷造勢傳意外…86歲老翁疑吃便當噎到 送醫搶救不治

避重就輕？石明謹列台師大抽血案記者會「10重點」 網酸：立意良善

中職／啾啾在應援 陳晨威忍住不出棒、啾一個是臨時起意

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒36年明星賽今天在台北大巨蛋舉行，中華隊陳晨威5局上敲出追平比分的安打。記者余承翰／攝影
中華職棒36年明星賽今天在台北大巨蛋舉行，中華隊陳晨威5局上敲出追平比分的安打。記者余承翰／攝影

中華職棒明星賽粉紅泡泡滿天飛，陳晨威與緋聞女友、中信兄弟啦啦隊成員啾啾（Julia）大方互動成為焦點，陳晨威坦言事先就有心理準備，至於以嘟嘴「啾一下」回應應援是臨場反應，「明星賽才有的，娛樂一下，沒有要閃。」

陳晨威今天在7局上面對呂彥青，大巨蛋的大螢幕照到看台上的啾啾，正拿起麥克風喊著陳晨威的應援台詞，還比出手指愛心，陳晨威隨後也朝看台上噘嘴獻吻，當眾放閃。

賽後接受訪問時，陳晨威大方回應，原本就知情會有這個橋段，「打擊有想說會有這一Part。」還刻意忍住不要太積極出棒，「要等音樂到應援那一部分。」

而嘟嘴回應的動作，陳晨威則說，是因為當下已經笑出來，只好趕快喊個暫停，剛好看到大螢幕在拍自己，「就做個回應。」

陳晨威該打席最終面對第3顆好球未出棒，遭到三振，搞笑找上主審尤志欽理論，陳晨威解釋：「我認為有壞球空間啦，所以抗議一下，既然她有喊，三振的結果不太好。」

中職明星賽氣氛熱烈，陳晨威與緋聞女友、中信兄弟啦啦隊成員啾啾（Julia）場邊互動更成為全場焦點。7局上登場打擊時，應援舞台啾啾親自喊出的「陳晨威啾啾」改版口號，他一邊忍笑、一邊嘟嘴回應，隔空放閃瞬間引爆歡呼。

而陳晨威前面參加全壘打大賽時，背景音樂響起王力宏的〈Julia〉，被問及是否事先知道有特別安排？陳晨威笑著否認：「看影片才知道。」

中華職棒36年明星賽今天在台北大巨蛋舉行，陳晨威與女友啾啾（Julia）大方互動。圖／截圖自CPBL TV轉播畫面
中華職棒36年明星賽今天在台北大巨蛋舉行，陳晨威與女友啾啾（Julia）大方互動。圖／截圖自CPBL TV轉播畫面
中華職棒36年明星賽今天在台北大巨蛋舉行，中華隊陳晨威5局上敲出追平比分的安打。記者余承翰／攝影
中華職棒36年明星賽今天在台北大巨蛋舉行，中華隊陳晨威5局上敲出追平比分的安打。記者余承翰／攝影

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

陳晨威 明星賽 啦啦隊 呂彥青 中華職棒 中信兄弟

延伸閱讀

中職／被陳晨威啾一下閃瞎 曾豪駒虧：明天自己調整

中職／太閃！女友啾啾喊「呼哈」應援 陳晨威噘嘴啾一下

中職／Set好的投打互換沒實現 陳傑憲：安可不想給我機會啦

中職／林智勝5轟兼吃buffet 3兄弟1龍晉級全壘打大賽決賽

相關新聞

中職／全場高呼嫁給他！郭俊麟求婚陳冠宇 戴戒指畫面全被王建民拍下

中華職棒明星賽驚喜不斷，中華隊中繼投手郭俊麟今天退場前，面對上來接手的好友陳冠宇，突然單膝跪地擺出求婚動作，在全場高呼「...

中職／太閃！女友啾啾喊「呼哈」應援 陳晨威噘嘴啾一下

中華職棒明星賽首日粉紅泡泡不斷，陳晨威第7局的打席，有來自女友、Passion Sisters啾啾（Julia）喊的應援...

中職／又破紀錄！大巨蛋湧入4萬人 搶看瑪莉歐版明星賽

中華職棒明星賽連續兩年「攻蛋」，票房再度飄破天際，首日確定進場人數就是4萬人，再度空降明星賽史上最高票房。

中職／愛妻猝逝…魔鷹心碎告白「我的女王」 ：永遠愛著你

台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹的太太來台相聚卻猝逝，令球界震驚，他在稍早透過IG限時動態留下對妻子的悼念，魔鷹表示，儘管心碎，但會努...

中職／無病史…疑心臟、肺部受高空壓力影響 魔鷹太太搭機來台猝逝

中華職棒明星賽前台鋼雄鷹全隊合照時，魔鷹並未現身，而球團隨後也發布不幸消息，魔鷹因太太搭機來台時身體不適，落地後送醫搶救...

中職／林智勝最後全壘打大賽心酸酸的 5教頭上菜鋒總那盤先別吃

中職史上全壘打王林智勝，打完生涯最後一場全壘打大賽，心中感慨萬千，「最後一次參加全壘打大賽，滿爽也滿開心，有點想哭，但沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。