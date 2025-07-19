中職／啾啾在應援 陳晨威忍住不出棒、啾一個是臨時起意

中華職棒明星賽粉紅泡泡滿天飛，陳晨威與緋聞女友、中信兄弟啦啦隊成員啾啾（Julia）大方互動成為焦點，陳晨威坦言事先就有心理準備，至於以嘟嘴「啾一下」回應應援是臨場反應，「明星賽才有的，娛樂一下，沒有要閃。」

陳晨威今天在7局上面對呂彥青，大巨蛋的大螢幕照到看台上的啾啾，正拿起麥克風喊著陳晨威的應援台詞，還比出手指愛心，陳晨威隨後也朝看台上噘嘴獻吻，當眾放閃。

賽後接受訪問時，陳晨威大方回應，原本就知情會有這個橋段，「打擊有想說會有這一Part。」還刻意忍住不要太積極出棒，「要等音樂到應援那一部分。」

而嘟嘴回應的動作，陳晨威則說，是因為當下已經笑出來，只好趕快喊個暫停，剛好看到大螢幕在拍自己，「就做個回應。」

陳晨威該打席最終面對第3顆好球未出棒，遭到三振，搞笑找上主審尤志欽理論，陳晨威解釋：「我認為有壞球空間啦，所以抗議一下，既然她有喊，三振的結果不太好。」

中職明星賽氣氛熱烈，陳晨威與緋聞女友、中信兄弟啦啦隊成員啾啾（Julia）場邊互動更成為全場焦點。7局上登場打擊時，應援舞台啾啾親自喊出的「陳晨威啾啾」改版口號，他一邊忍笑、一邊嘟嘴回應，隔空放閃瞬間引爆歡呼。

而陳晨威前面參加全壘打大賽時，背景音樂響起王力宏的〈Julia〉，被問及是否事先知道有特別安排？陳晨威笑著否認：「看影片才知道。」 中華職棒36年明星賽今天在台北大巨蛋舉行，陳晨威與女友啾啾（Julia）大方互動。圖／截圖自CPBL TV轉播畫面 中華職棒36年明星賽今天在台北大巨蛋舉行，中華隊陳晨威5局上敲出追平比分的安打。記者余承翰／攝影

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