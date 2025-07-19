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中職／王建民看得一頭霧水 揭曉側投蔡齊哲不是平野和餅總獻策
中信兄弟隊投手蔡齊哲首度參與明星賽，今天上場秀一手側投，讓中信兄弟隊投手教練王建民看得一頭霧水，蔡齊哲賽後聽說自己讓王建民嚇一跳，笑說：「我等一下跟王葛格講一下。」
明星隊今天以5：7不敵中華隊，蔡齊哲中繼1局失1分，亮點是啟用側投，讓身處中華隊的王建民看得滿頭問號，朝明星隊總教練平野惠一、林岳平比劃側投姿勢，詢問這是怎麼一回事，平野則是趕忙否認，把責任推給餅總。
平野表示，自己事前也是毫不知情，「和我比起來，應該是『建醬』看到會嚇一跳，他那時在休息區裡有指著我比『是不是你叫他這樣丟』，我說不是，是餅總。」蔡齊哲下場後，也一直詢問自己投得怎樣，平野給不出評價，「我不知道啦！」
蔡齊哲澄清，其實並非平野、也非餅總的主意，而是自己之前在傳接球時就會這樣丟，今天上了場就嘗試看看。
雖然面對江坤宇以側投拿到出局數，他說：「那是阿坤捧場。」而他完全沒注意到王建民納悶的表情，「有嗎？王葛格嚇一跳喔？我等一下跟他講一下。」
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