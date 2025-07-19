中職／被陳晨威啾一下閃瞎 曾豪駒虧：明天自己調整

中華職棒明星賽首日粉紅泡泡不斷，第5局有郭俊麟跟陳冠宇求婚，第7局換陳晨威隔空啾一下回應Passion Sisters（Julia）的應援，不僅球迷快被閃瞎，連中華隊總教練曾豪駒也笑說：「眼睛有點看不到了。」

中華隊今天以7：5逆轉擊敗明星隊，在明星賽取得3連勝，曾豪駒認為是運氣不錯，而每位球員也都有享受過程，「提醒大家不要受傷為主，畢竟雖然輕鬆，還是要把該做的做好。」

第7局大量啟用代打，結果也締造6分逆轉大局，曾豪駒指出，今天原本就有設定局數安排出賽，「希望讓大家每個人都有機會，在全場球迷觀看下表現自己。」

今天不少戀愛氛圍都出現在中華隊陣中，曾豪駒也笑說：「很多梗我們賽前不曉得，當然還是要專注在球賽。」

至於印象最深刻的一個橋段，曾豪駒笑說：「每一個都非常印象深刻，啾的那一段我也嚇一跳，可能太專注在啾，忘了揮擊，明天再把自己調整一下。」陳晨威該打席最終面對第3顆好球未出棒，遭到三振，還找上主審尤志欽理論。

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