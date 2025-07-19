快訊

台中反罷造勢傳意外…86歲老翁疑吃便當噎到 送醫搶救不治

避重就輕？石明謹列台師大抽血案記者會「10重點」 網酸：立意良善

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／被陳晨威啾一下閃瞎 曾豪駒虧：明天自己調整

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒36年明星賽今天在台北大巨蛋舉行，中華隊總教練曾豪駒（右）與陳晨威（左）互動。記者余承翰／攝影
中華職棒36年明星賽今天在台北大巨蛋舉行，中華隊總教練曾豪駒（右）與陳晨威（左）互動。記者余承翰／攝影

中華職棒明星賽首日粉紅泡泡不斷，第5局有郭俊麟陳冠宇求婚，第7局換陳晨威隔空啾一下回應Passion Sisters（Julia）的應援，不僅球迷快被閃瞎，連中華隊總教練曾豪駒也笑說：「眼睛有點看不到了。」

中華隊今天以7：5逆轉擊敗明星隊，在明星賽取得3連勝，曾豪駒認為是運氣不錯，而每位球員也都有享受過程，「提醒大家不要受傷為主，畢竟雖然輕鬆，還是要把該做的做好。」

第7局大量啟用代打，結果也締造6分逆轉大局，曾豪駒指出，今天原本就有設定局數安排出賽，「希望讓大家每個人都有機會，在全場球迷觀看下表現自己。」

今天不少戀愛氛圍都出現在中華隊陣中，曾豪駒也笑說：「很多梗我們賽前不曉得，當然還是要專注在球賽。」

至於印象最深刻的一個橋段，曾豪駒笑說：「每一個都非常印象深刻，啾的那一段我也嚇一跳，可能太專注在啾，忘了揮擊，明天再把自己調整一下。」陳晨威該打席最終面對第3顆好球未出棒，遭到三振，還找上主審尤志欽理論。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

陳晨威 陳冠宇 郭俊麟 曾豪駒 明星賽 中華隊

延伸閱讀

中職／太閃！女友啾啾喊「呼哈」應援 陳晨威噘嘴啾一下

中職／明星賽中華隊0勝陳宇宏先發 曾豪駒點出2大考量

經典賽／2混血台將有意加入 曾總：對戰力有幫助

中職／明星賽穿上客制戰靴 張育成、陳晨威帥度倍增

相關新聞

中職／全場高呼嫁給他！郭俊麟求婚陳冠宇 戴戒指畫面全被王建民拍下

中華職棒明星賽驚喜不斷，中華隊中繼投手郭俊麟今天退場前，面對上來接手的好友陳冠宇，突然單膝跪地擺出求婚動作，在全場高呼「...

中職／太閃！女友啾啾喊「呼哈」應援 陳晨威噘嘴啾一下

中華職棒明星賽首日粉紅泡泡不斷，陳晨威第7局的打席，有來自女友、Passion Sisters啾啾（Julia）喊的應援...

中職／又破紀錄！大巨蛋湧入4萬人 搶看瑪莉歐版明星賽

中華職棒明星賽連續兩年「攻蛋」，票房再度飄破天際，首日確定進場人數就是4萬人，再度空降明星賽史上最高票房。

中職／愛妻猝逝…魔鷹心碎告白「我的女王」 ：永遠愛著你

台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹的太太來台相聚卻猝逝，令球界震驚，他在稍早透過IG限時動態留下對妻子的悼念，魔鷹表示，儘管心碎，但會努...

中職／無病史…疑心臟、肺部受高空壓力影響 魔鷹太太搭機來台猝逝

中華職棒明星賽前台鋼雄鷹全隊合照時，魔鷹並未現身，而球團隨後也發布不幸消息，魔鷹因太太搭機來台時身體不適，落地後送醫搶救...

中職／林智勝最後全壘打大賽心酸酸的 5教頭上菜鋒總那盤先別吃

中職史上全壘打王林智勝，打完生涯最後一場全壘打大賽，心中感慨萬千，「最後一次參加全壘打大賽，滿爽也滿開心，有點想哭，但沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。