快訊

台中反罷造勢傳意外…86歲老翁疑吃便當噎到 送醫搶救不治

避重就輕？石明謹列台師大抽血案記者會「10重點」 網酸：立意良善

中職／失分、失誤都兄弟 平野惠一：我今天一直在道歉

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
呂彥青中繼大失血。記者余承翰／攝影
呂彥青中繼大失血。記者余承翰／攝影

中華職棒明星賽首戰由中華隊以7：5擊敗明星隊，所失7分都出自中信兄弟隊投手手中，執掌明星隊兵符的中信兄弟隊總教練平野惠一賽後也說，「我今天一直在道歉。」

明星隊今天兩任掉分投手分別是蔡齊哲、呂彥青，前者投1局被敲2安打、失1分，後者帶著耳機上場，邊受訪邊投球，結果上演核爆，投0.2局被敲5安打、失6分（責失3分）。

此役4局上伍祐城面對陳傑憲的打席，讓他敲出右外野飛球，眼看可以接殺，但岳政華卻漏掉這球，鏡頭捕捉到平野向台鋼雄鷹隊總教練洪一中說抱歉。

賽後被問到此事，平野苦笑說：「我今天一直在道歉，今天失分是我們投手，失誤也是我們野手，真的是很抱歉。」

首次以總教練身分參與中職明星賽，平野惠一說自己身為一個外國人，可以擔任總教練，很榮幸也很感謝，特別的是今天還有瑪莉歐，「想說今天他們是我們隊友、還是我們敵人呢？滿特別的體驗。」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

陳傑憲 明星賽 平野惠一 岳政華 呂彥青 中信兄弟

延伸閱讀

中職／平野餵冰助攻 曾頌恩敲11轟笑：我以為他只餵阿順

中職／吃平野送的便當嚇一跳 王政順轟進決賽：比較喜歡吃冰

中職／林智勝5轟兼吃buffet 3兄弟1龍晉級全壘打大賽決賽

中職／從日職就認識魔鷹 平野惠一聽聞憾事擔憂他的狀況

相關新聞

中職／全場高呼嫁給他！郭俊麟求婚陳冠宇 戴戒指畫面全被王建民拍下

中華職棒明星賽驚喜不斷，中華隊中繼投手郭俊麟今天退場前，面對上來接手的好友陳冠宇，突然單膝跪地擺出求婚動作，在全場高呼「...

中職／太閃！女友啾啾喊「呼哈」應援 陳晨威噘嘴啾一下

中華職棒明星賽首日粉紅泡泡不斷，陳晨威第7局的打席，有來自女友、Passion Sisters啾啾（Julia）喊的應援...

中職／又破紀錄！大巨蛋湧入4萬人 搶看瑪莉歐版明星賽

中華職棒明星賽連續兩年「攻蛋」，票房再度飄破天際，首日確定進場人數就是4萬人，再度空降明星賽史上最高票房。

中職／愛妻猝逝…魔鷹心碎告白「我的女王」 ：永遠愛著你

台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹的太太來台相聚卻猝逝，令球界震驚，他在稍早透過IG限時動態留下對妻子的悼念，魔鷹表示，儘管心碎，但會努...

中職／無病史…疑心臟、肺部受高空壓力影響 魔鷹太太搭機來台猝逝

中華職棒明星賽前台鋼雄鷹全隊合照時，魔鷹並未現身，而球團隨後也發布不幸消息，魔鷹因太太搭機來台時身體不適，落地後送醫搶救...

中職／林智勝最後全壘打大賽心酸酸的 5教頭上菜鋒總那盤先別吃

中職史上全壘打王林智勝，打完生涯最後一場全壘打大賽，心中感慨萬千，「最後一次參加全壘打大賽，滿爽也滿開心，有點想哭，但沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。