中職／失分、失誤都兄弟 平野惠一：我今天一直在道歉
中華職棒明星賽首戰由中華隊以7：5擊敗明星隊，所失7分都出自中信兄弟隊投手手中，執掌明星隊兵符的中信兄弟隊總教練平野惠一賽後也說，「我今天一直在道歉。」
明星隊今天兩任掉分投手分別是蔡齊哲、呂彥青，前者投1局被敲2安打、失1分，後者帶著耳機上場，邊受訪邊投球，結果上演核爆，投0.2局被敲5安打、失6分（責失3分）。
此役4局上伍祐城面對陳傑憲的打席，讓他敲出右外野飛球，眼看可以接殺，但岳政華卻漏掉這球，鏡頭捕捉到平野向台鋼雄鷹隊總教練洪一中說抱歉。
賽後被問到此事，平野苦笑說：「我今天一直在道歉，今天失分是我們投手，失誤也是我們野手，真的是很抱歉。」
首次以總教練身分參與中職明星賽，平野惠一說自己身為一個外國人，可以擔任總教練，很榮幸也很感謝，特別的是今天還有瑪莉歐，「想說今天他們是我們隊友、還是我們敵人呢？滿特別的體驗。」
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