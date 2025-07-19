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中職／郭俊麟復刻12強求婚橋段騙到隊友 陳冠宇有先報備

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒36年明星賽今天在台北大巨蛋舉行，中華隊5局下換投時，郭俊麟（左）直接單膝跪地跟陳冠宇（右）求婚。記者余承翰／攝影
中華職棒36年明星賽今天在台北大巨蛋舉行，中華隊5局下換投時，郭俊麟（左）直接單膝跪地跟陳冠宇（右）求婚。記者余承翰／攝影

中華職棒明星賽第一天充滿「粉紅」泡泡，郭俊麟陳冠宇上演求婚戲碼，讓台北大巨蛋4萬人齊喊「嫁給他」，連隊友都被騙到，陳冠宇笑說：「有先跟老婆報備過了。」

郭俊麟今天作為中華隊第二任投手在第3局登板，中繼2局僅被敲出1支安打，沒有失分，第5局剛站上投手丘不久，投手教練王建民上來準備換人，沒想到當陳冠宇走向投手丘，郭俊麟就掏出戒指、單膝跪地，陳冠宇也收下戒指戴在手指上，充滿甜蜜氛圍。

郭俊麟透露，那個戒指是跟過去在悍將的隊友江國豪借來的，「昨天一直在找人借，剛好國豪密我，就問他有沒有帶戒指，他還搞不清楚狀況『什麼戒指？』」

這段求婚戲碼，投手教練王建民還化身「婚攝」用手機紀錄有趣時刻，郭俊麟也說，賽前有跟王建民溝通，他也去跟裁判確認規則上可不可行，「確定可以，就請他到時候幫忙拿手機上去，就站在那個角度，幫我們拍一下。」

郭俊麟也說，事前有先跟陳冠宇套招，「怕影響到他，畢竟已婚人士。」陳冠宇則說其實不用先溝通，「我跟老婆常跟俊麟一起吃飯，沒問題。」

陳冠宇也想起去年12強奪冠後，兩人就曾在東京迪士尼樂園上演過同樣戲碼，「這次在投手丘、我們專屬的場地再一次求婚，感覺也不錯，也是在大家面前，滿特別的。」

陳冠宇透露，除了跟投手教練王建民確認，也有取得中職會長蔡其昌的同意，「會長也說，這是我們一個很大的嘉年華，做一些平常不會做的事情，不錯，謝謝大家的慫恿。」

兩人還騙到隊友，郭俊麟昨天跟高塩將樹談到此事，「他以為我是正式求婚，我說要拿餐桌上的花，他還問說『會不會太便宜？』」

陳冠宇則是騙到「老虎」黃子鵬，今天賽前黃子鵬坐在兩人旁邊，聽到有求婚橋段，還問說：「真的假的？等下會不會很感動？」結果郭俊麟回答：「應該很好笑吧。」求婚之後黃子鵬語帶失落說：「學長～到底在幹嘛。」

中華職棒36年明星賽今天在台北大巨蛋舉行，中華隊5局下換投時，郭俊麟（左）直接單膝跪地跟陳冠宇（右）求婚。記者余承翰／攝影
中華職棒36年明星賽今天在台北大巨蛋舉行，中華隊5局下換投時，郭俊麟（左）直接單膝跪地跟陳冠宇（右）求婚。記者余承翰／攝影

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