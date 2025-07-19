中職／賽前練習就知道會奪冠 郭天信抱回Switch 2只給兒子瑪莉歐娃娃

中華職棒明星賽5局中場時間上演瑪利歐賽車比賽，郭天信成為贏家，抱回一台Nintendo Switch 2和瑪莉歐娃娃，郭天信聊起來信心滿滿，賽前練習時就知道自己會贏，現在他手上有兩台Switch 2，一台留給自己，一台打算給弟弟，至於兒子肉肉得到什麼？他笑說：「瑪莉歐娃娃是他的。」

今年明星賽不僅再度聚集堅強的6隊啦啦隊女孩陣容，也再現重磅聯名，結合《瑪利歐賽車世界》打造夏日派對，5局中場時間由陳傑憲、徐若熙、郭天信、詹子賢進行瑪莉歐賽車對戰，選手、教練、裁判們也紛紛換上任天堂相關裝備，打造童趣十足的明星賽。

郭天信在瑪莉歐賽車比賽中全程碾壓，抱回冠軍，他賽後透露，平常都是玩棒球電玩，瑪莉歐賽車只有在兩、三年前好像有玩過，再來就是今天賽前有玩一下，「賽前就知道會贏，一下子就找到手感了。」被問到是天生好手嗎？他堅定點頭：「嗯！」

郭天信表示，任天堂已經有寄一台Switch 2給字幾，但是寄到天母，自己還沒去拿，今天贏回第二台。抱著兒子肉肉的他，媒體詢問是否其中一台是兒子的，郭天信笑說，只有瑪莉歐娃娃是他的。

郭天信今天還在比賽中嘗試秀一手背後接球，卻出現漏接，談到此事超嘔，「對啊～吼～沒接到，有點尷尬。」他賽前就有先告訴隊友，「如果有飛球我要試背後接，我今天賽前有接到，結果比賽沒接到。」還加碼自爆，自己在明星賽已經7連敗。

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