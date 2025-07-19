中職／蔣少宏單局雙安明星賽第二人 中華隊單局6分逆轉3連勝

今年中華職棒明星賽第一天就看點滿滿，有郭俊麟向陳冠宇跪地求婚，5局中場之後更是直接幻化成「瑪利歐世界」，球員、教練、裁判身上都多了電玩元素童趣十足，而中華隊則是靠著7局下的6分大局逆轉，以7：5擊敗明星隊，取得跨季3連勝。

今年明星賽雖然有魔鷹因愛妻意外逝世缺賽的意外，不過從賽前的「鐵捕封殺王」葉君璋只用3球奪冠、「全壘打大賽預賽」平野惠一餵食秀等，戰技挑戰賽開始逐漸炒熱氣氛。

正賽開打後，2局下明星隊就靠著高宇杰、宋晟睿2支安打，中間夾著岳政華觸身球上壘，無人出局製造滿壘，王威晨的高飛犧牲打先馳得點。

不過5局上蔡齊哲接手投球後，中華隊靠著戴培峰敲出的中外野飛球，郭天信想要展現背後接球雜技卻沒接穩掉出，形成失誤，但戴培峰跑過頭，在一、二壘間被夾殺出局。

接著蔡齊哲改用側投方式讓江坤宇敲出滾地球出局，但在以下勾姿勢面對岳東華時被敲出二壘安打，恢復成原本的3/4側投又被陳晨威敲安，丟掉1分讓比賽回到原點。

5局下中繼兩局的郭俊麟要退場，結果看到陳冠宇上來立刻單膝跪地、拿出戒指求婚，在全場「嫁給他」的歡呼聲中，陳冠宇也戴上戒指，並接手投球，一旁的投手教練王建民兼任「婚攝」，拿出手機紀錄這一刻。

中職明星賽今年結合《瑪利歐賽車世界》打造夏日派對，5局打完的中場時間，兩隊球員派出代表在大巨蛋大螢幕轉播競賽實況，由郭天信拿下冠軍，並帶走Switch2作為勝利獎品。

中場休息結束後，明星隊球員的球帽更換成瑪利歐的紅色帽子，就連場邊教練、球員們也都換上任天堂角色的絨毛帽，中華隊投手教練王建民也帶著可愛的帽子上場換投。

明星隊在6局上大幅走馬換將，6局下剛接替上場的林佳緯就敲出二壘安打，1出局後林子豪也補上二壘安打超前比數，接著劉俊緯、劉基鴻的連續安打又串回1分，後續曾子祐內野安打、王博玄高飛犧牲打「台鋼連線」打回1分，郭天信又1支適時安打，敲回此局第4分。

不過7局上中華隊馬上反擊，蔣少宏、張政禹、李凱威連續代打敲安，攻進1分，滿壘時邱智呈敲安再添1分，吉力吉撈．鞏冠敲出的外野飛球，帶著炸彈兵可愛帽子的宋晟睿發生失誤，讓中華隊跑回2分追平，朱育賢再代打敲出超前分，蔣少宏的此局第2個打席再敲安，帶有1分打點，單局6分逆轉。

蔣少宏單局2支安打是明星賽史上第二人，前一位是2013年7月28日明星白隊的張正偉，雙安還拿下單場MVP則是第一人。

中華隊安排今年球季後將引退的兩位老將先發，林智勝以43歲又199天寫下為史上第二年長出賽紀錄，21場出賽則史上第一；胡金龍則是41歲又167天，為史上第五年長出賽野手，兩人在第7局改當一、三壘指導教練，結果引爆中華隊大局。 中華職棒36年明星賽今天在台北大巨蛋舉行，中華隊5局下換投時，郭俊麟（左）直接單膝跪地跟陳冠宇（右）求婚。記者余承翰／攝影 中華職棒36年明星賽今天在台北大巨蛋舉行，中華隊吉力吉撈．鞏冠。記者余承翰／攝影 中華職棒36年明星賽今天在台北大巨蛋舉行，中華隊5局下換投時，郭俊麟（左）直接單膝跪地跟陳冠宇（右）求婚。記者余承翰／攝影 今年明星賽結合《瑪利歐賽車世界》打造夏日派對，選手、教練、裁判們也紛紛換上任天堂相關裝備，打造童趣十足的明星賽。記者余承翰／攝影 今年明星賽結合《瑪利歐賽車世界》打造夏日派對，選手、教練、裁判們也紛紛換上任天堂相關裝備，打造童趣十足的明星賽。記者余承翰／攝影 今年明星賽結合《瑪利歐賽車世界》打造夏日派對，選手、教練、裁判們也紛紛換上任天堂相關裝備，打造童趣十足的明星賽。記者余承翰／攝影 中華職棒36年明星賽今天在台北大巨蛋舉行，明星隊投手蔡齊哲。記者余承翰／攝影

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