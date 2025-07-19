快訊

台中反罷造勢傳意外…86歲老翁疑吃便當噎到 送醫搶救不治

避重就輕？石明謹列台師大抽血案記者會「10重點」 網酸：立意良善

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／蔣少宏單局雙安明星賽第二人 中華隊單局6分逆轉3連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
今年明星賽結合《瑪利歐賽車世界》打造夏日派對，選手、教練、裁判們也紛紛換上任天堂相關裝備，打造童趣十足的明星賽。記者余承翰／攝影
今年明星賽結合《瑪利歐賽車世界》打造夏日派對，選手、教練、裁判們也紛紛換上任天堂相關裝備，打造童趣十足的明星賽。記者余承翰／攝影

今年中華職棒明星賽第一天就看點滿滿，有郭俊麟陳冠宇跪地求婚，5局中場之後更是直接幻化成「瑪利歐世界」，球員、教練、裁判身上都多了電玩元素童趣十足，而中華隊則是靠著7局下的6分大局逆轉，以7：5擊敗明星隊，取得跨季3連勝。

今年明星賽雖然有魔鷹因愛妻意外逝世缺賽的意外，不過從賽前的「鐵捕封殺王」葉君璋只用3球奪冠、「全壘打大賽預賽」平野惠一餵食秀等，戰技挑戰賽開始逐漸炒熱氣氛。

正賽開打後，2局下明星隊就靠著高宇杰、宋晟睿2支安打，中間夾著岳政華觸身球上壘，無人出局製造滿壘，王威晨的高飛犧牲打先馳得點。

不過5局上蔡齊哲接手投球後，中華隊靠著戴培峰敲出的中外野飛球，郭天信想要展現背後接球雜技卻沒接穩掉出，形成失誤，但戴培峰跑過頭，在一、二壘間被夾殺出局。

接著蔡齊哲改用側投方式讓江坤宇敲出滾地球出局，但在以下勾姿勢面對岳東華時被敲出二壘安打，恢復成原本的3/4側投又被陳晨威敲安，丟掉1分讓比賽回到原點。

5局下中繼兩局的郭俊麟要退場，結果看到陳冠宇上來立刻單膝跪地、拿出戒指求婚，在全場「嫁給他」的歡呼聲中，陳冠宇也戴上戒指，並接手投球，一旁的投手教練王建民兼任「婚攝」，拿出手機紀錄這一刻。

中職明星賽今年結合《瑪利歐賽車世界》打造夏日派對，5局打完的中場時間，兩隊球員派出代表在大巨蛋大螢幕轉播競賽實況，由郭天信拿下冠軍，並帶走Switch2作為勝利獎品。

中場休息結束後，明星隊球員的球帽更換成瑪利歐的紅色帽子，就連場邊教練、球員們也都換上任天堂角色的絨毛帽，中華隊投手教練王建民也帶著可愛的帽子上場換投。

明星隊在6局上大幅走馬換將，6局下剛接替上場的林佳緯就敲出二壘安打，1出局後林子豪也補上二壘安打超前比數，接著劉俊緯、劉基鴻的連續安打又串回1分，後續曾子祐內野安打、王博玄高飛犧牲打「台鋼連線」打回1分，郭天信又1支適時安打，敲回此局第4分。

不過7局上中華隊馬上反擊，蔣少宏、張政禹、李凱威連續代打敲安，攻進1分，滿壘時邱智呈敲安再添1分，吉力吉撈．鞏冠敲出的外野飛球，帶著炸彈兵可愛帽子的宋晟睿發生失誤，讓中華隊跑回2分追平，朱育賢再代打敲出超前分，蔣少宏的此局第2個打席再敲安，帶有1分打點，單局6分逆轉。

蔣少宏單局2支安打是明星賽史上第二人，前一位是2013年7月28日明星白隊的張正偉，雙安還拿下單場MVP則是第一人。

中華隊安排今年球季後將引退的兩位老將先發，林智勝以43歲又199天寫下為史上第二年長出賽紀錄，21場出賽則史上第一；胡金龍則是41歲又167天，為史上第五年長出賽野手，兩人在第7局改當一、三壘指導教練，結果引爆中華隊大局。

中華職棒36年明星賽今天在台北大巨蛋舉行，中華隊5局下換投時，郭俊麟（左）直接單膝跪地跟陳冠宇（右）求婚。記者余承翰／攝影
中華職棒36年明星賽今天在台北大巨蛋舉行，中華隊5局下換投時，郭俊麟（左）直接單膝跪地跟陳冠宇（右）求婚。記者余承翰／攝影
中華職棒36年明星賽今天在台北大巨蛋舉行，中華隊吉力吉撈．鞏冠。記者余承翰／攝影
中華職棒36年明星賽今天在台北大巨蛋舉行，中華隊吉力吉撈．鞏冠。記者余承翰／攝影
中華職棒36年明星賽今天在台北大巨蛋舉行，中華隊5局下換投時，郭俊麟（左）直接單膝跪地跟陳冠宇（右）求婚。記者余承翰／攝影
中華職棒36年明星賽今天在台北大巨蛋舉行，中華隊5局下換投時，郭俊麟（左）直接單膝跪地跟陳冠宇（右）求婚。記者余承翰／攝影
今年明星賽結合《瑪利歐賽車世界》打造夏日派對，選手、教練、裁判們也紛紛換上任天堂相關裝備，打造童趣十足的明星賽。記者余承翰／攝影
今年明星賽結合《瑪利歐賽車世界》打造夏日派對，選手、教練、裁判們也紛紛換上任天堂相關裝備，打造童趣十足的明星賽。記者余承翰／攝影
今年明星賽結合《瑪利歐賽車世界》打造夏日派對，選手、教練、裁判們也紛紛換上任天堂相關裝備，打造童趣十足的明星賽。記者余承翰／攝影
今年明星賽結合《瑪利歐賽車世界》打造夏日派對，選手、教練、裁判們也紛紛換上任天堂相關裝備，打造童趣十足的明星賽。記者余承翰／攝影
今年明星賽結合《瑪利歐賽車世界》打造夏日派對，選手、教練、裁判們也紛紛換上任天堂相關裝備，打造童趣十足的明星賽。記者余承翰／攝影
今年明星賽結合《瑪利歐賽車世界》打造夏日派對，選手、教練、裁判們也紛紛換上任天堂相關裝備，打造童趣十足的明星賽。記者余承翰／攝影
中華職棒36年明星賽今天在台北大巨蛋舉行，明星隊投手蔡齊哲。記者余承翰／攝影
中華職棒36年明星賽今天在台北大巨蛋舉行，明星隊投手蔡齊哲。記者余承翰／攝影

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

陳冠宇 郭俊麟 王建民 江坤宇 明星賽 戴培峰 岳政華 中華隊

延伸閱讀

中職／昔日CP重逢 蔣少宏、呂詠臻再次牽起彼此的手

中職／全場高呼嫁給他！郭俊麟求婚陳冠宇 戴戒指畫面全被王建民拍下

中職／明星賽公布完整名單 全壘打大賽4人退賽補進宋晟睿+陳晨威

中職／「龍族捕手」打點超越葉總 蔣少宏躍居隊史第二說「他是我的目標」

相關新聞

中職／全場高呼嫁給他！郭俊麟求婚陳冠宇 戴戒指畫面全被王建民拍下

中華職棒明星賽驚喜不斷，中華隊中繼投手郭俊麟今天退場前，面對上來接手的好友陳冠宇，突然單膝跪地擺出求婚動作，在全場高呼「...

中職／太閃！女友啾啾喊「呼哈」應援 陳晨威噘嘴啾一下

中華職棒明星賽首日粉紅泡泡不斷，陳晨威第7局的打席，有來自女友、Passion Sisters啾啾（Julia）喊的應援...

中職／又破紀錄！大巨蛋湧入4萬人 搶看瑪莉歐版明星賽

中華職棒明星賽連續兩年「攻蛋」，票房再度飄破天際，首日確定進場人數就是4萬人，再度空降明星賽史上最高票房。

中職／愛妻猝逝…魔鷹心碎告白「我的女王」 ：永遠愛著你

台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹的太太來台相聚卻猝逝，令球界震驚，他在稍早透過IG限時動態留下對妻子的悼念，魔鷹表示，儘管心碎，但會努...

中職／無病史…疑心臟、肺部受高空壓力影響 魔鷹太太搭機來台猝逝

中華職棒明星賽前台鋼雄鷹全隊合照時，魔鷹並未現身，而球團隨後也發布不幸消息，魔鷹因太太搭機來台時身體不適，落地後送醫搶救...

中職／林智勝最後全壘打大賽心酸酸的 5教頭上菜鋒總那盤先別吃

中職史上全壘打王林智勝，打完生涯最後一場全壘打大賽，心中感慨萬千，「最後一次參加全壘打大賽，滿爽也滿開心，有點想哭，但沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。