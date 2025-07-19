中職／昔日CP重逢 蔣少宏、呂詠臻再次牽起彼此的手

中華職棒明星賽重現許多經典CP，當然少不了蔣少宏、呂詠臻，7局下重現昔日投捕搭檔，連牽手情都一起完美複製。

呂詠臻過去效力味全龍隊，在這支自己待過最久的球隊，與許多隊友都建立好交情，其中也包括蔣少宏，兩人過去在呂詠臻拿下生涯第一次救援成功時，就在場上被捕捉到手牽手的畫面引起熱議。

去年季後因朱育賢透過自由球員轉戰味全龍，樂天桃猿隊挑選呂詠臻作為補償，因此轉戰其他球隊，但呂詠臻與龍隊選手們仍維持聯繫、交情不減，這回也趁明星賽再度聯繫情誼。

有趣畫面出現在7局下，呂詠臻接手投球，蔣少宏則在7局上先以代打登場，隨後接替蹲捕，兩人因此再次搭檔，完成7局下投球任務後，再度牽起彼此的手。

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