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中職／太閃！女友啾啾喊「呼哈」應援 陳晨威噘嘴啾一下
中華職棒明星賽首日粉紅泡泡不斷，陳晨威第7局的打席，有來自女友、Passion Sisters啾啾（Julia）喊的應援，陳晨威隔空啾一下回應，讓大巨蛋4萬人、電視機前觀眾都閃瞎。
7局上呂彥青登板，一、二壘有人的打席碰上陳晨威，就見大螢幕照到看台上的啾啾，拿起麥克風喊陳晨威的應援台詞，比出手指愛心。
陳晨威隨後也朝看台上噘嘴獻吻，當眾放閃。有趣的是，當時剛好配戴耳機接受訪問的呂彥青，直接被主播台上問起會不會羨慕，趕緊回應：「不會！不會！」
陳晨威該打席最終面對第3顆好球未出棒，遭到三振，搞笑找上主審尤志欽理論，呂彥青還搞笑說：「不要！不要！」
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