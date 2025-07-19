中職／又破紀錄！大巨蛋湧入4萬人 搶看瑪莉歐版明星賽

中華職棒明星賽連續兩年「攻蛋」，票房再度飄破天際，首日確定進場人數就是4萬人，再度空降明星賽史上最高票房。
明星賽去年首戰33688人、次戰28666人進場，空降明星賽史上票房前兩名。
去年熱潮未減，今年明星賽一開賣就熱賣，加上後續公布演出嘉賓，包括韓國超人氣女團i‑dle成員Minnie，連加開的外野二層都被火速搶光，早已宣布兩場將湧入8萬人。聯盟今天正式公布首日票房，就是4萬人整。
今年明星賽不僅再度聚集堅強的6隊啦啦隊女孩陣容，也再現重磅聯名，結合《瑪利歐賽車世界》打造夏日派對，5局中場時間由陳傑憲、徐若熙、郭天信、詹子賢進行瑪莉歐賽車對戰，選手、教練、裁判們也紛紛換上任天堂相關裝備，打造童趣十足的明星賽。
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