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中職／全場高呼嫁給他！郭俊麟求婚陳冠宇 戴戒指畫面全被王建民拍下
中華職棒明星賽驚喜不斷，中華隊中繼投手郭俊麟今天退場前，面對上來接手的好友陳冠宇，突然單膝跪地擺出求婚動作，在全場高呼「嫁給他」的聲浪中，陳冠宇故作嬌羞地拿起戒指戴上去，投手教練王建民在一旁拍照見證。
郭俊麟今天作為中華隊第二任投手在第3局登板，中繼2局僅被敲出1支安打，沒有失分，第5局剛站上投手丘不久，投手教練王建民就上來準備換人。
沒想到看到陳冠宇走到場內，郭俊麟從手套中拿出戒指、單膝跪地，復刻去年中華隊在世界12強棒球賽奪冠後，郭俊麟在迪士尼向陳冠宇下跪求婚的橋段。
郭俊麟還揮動雙手帶動全場氣氛，球迷也抓到意圖，開始大喊「嫁給他」，隨後陳冠宇收下戒指、戴在左手無名指上，兩人互相擁抱，並轉身面對王建民，王建民拿出手機紀錄這個甜蜜時刻，郭俊麟才甘願退場。
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