快訊

迴力鏢來了！川普想用「這理由」開除Fed主席鮑爾 結果反打到自己

中職／愛妻猝逝 魔鷹心碎告白「我的女王」 ：永遠愛著你

500碗2025／小吃派對市集串連9縣市人氣名店 不畏颱風開攤首日人潮絡繹不絕

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／陳宇宏奇兵先發安打、觸身連發 明星賽投到52球前一人已6年前

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
陳宇宏先發2局失1分，被敲5安打、2顆觸身球。記者余承翰／攝影
陳宇宏先發2局失1分，被敲5安打、2顆觸身球。記者余承翰／攝影

中華職棒明星賽首戰今天在台北大巨蛋登場，12強冠軍教頭領軍的中華隊，推出陳宇宏奇兵先發，共用52球完成兩局投球，用球數在車輪戰為主的明星賽相當罕見，前一位在明星賽投到52球以上已是2019年江辰晏（江承諺）。

陳宇宏本季尚未拿到勝投，扛起明星賽先發，跟進1996年黃平洋、2014年郭泓志行列，成為史上第3位0勝明星賽先發。

陳宇宏首局就投得相當辛苦，兩出局後被陳俊秀敲出內野安打，張育成跟進敲安，再對許基宏投出觸身球，搞到滿壘局面才緊急抓到第三個出局數。

陳宇宏第二局再被高宇杰敲安開局，觸身球砸到岳政華，宋晟睿安打再度攻佔滿壘，王威晨高飛犧牲打送回1分。

陳宇宏先發2局、共用52球，被敲5安打、失1分，有2次觸身球保送。明星賽最多用球數由1992年大羅曼67球保持，而過去共有9人在明星賽單場用球數在52球以上，陳宇宏成為史上第10人。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

陳宇宏 許基宏 江辰晏 明星賽 宋晟睿 中華職棒

延伸閱讀

中職／平野餵冰助攻 曾頌恩敲11轟笑：我以為他只餵阿順

中職／吃平野送的便當嚇一跳 王政順轟進決賽：比較喜歡吃冰

中職／林智勝5轟兼吃buffet 3兄弟1龍晉級全壘打大賽決賽

中職／胡金龍難忘明星賽首局首打席轟 引退年再拚一次：我盡力

相關新聞

中職／愛妻猝逝…魔鷹心碎告白「我的女王」 ：永遠愛著你

台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹的太太來台相聚卻猝逝，令球界震驚，他在稍早透過IG限時動態留下對妻子的悼念，魔鷹表示，儘管心碎，但會努...

中職／無病史…疑心臟、肺部受高空壓力影響 魔鷹太太搭機來台猝逝

中華職棒明星賽前台鋼雄鷹全隊合照時，魔鷹並未現身，而球團隨後也發布不幸消息，魔鷹因太太搭機來台時身體不適，落地後送醫搶救...

中職／林智勝最後全壘打大賽心酸酸的 5教頭上菜鋒總那盤先別吃

中職史上全壘打王林智勝，打完生涯最後一場全壘打大賽，心中感慨萬千，「最後一次參加全壘打大賽，滿爽也滿開心，有點想哭，但沒...

中職／陳宇宏奇兵先發安打、觸身連發 明星賽投到52球前一人已6年前

中華職棒明星賽首戰今天在台北大巨蛋登場，12強冠軍教頭領軍的中華隊，推出陳宇宏奇兵先發，共用52球完成兩局投球，用球數在...

中職／Set好的投打互換沒實現 陳傑憲：安可不想給我機會啦

2023年明星賽全壘打大賽冠軍、2024年亞軍，統一獅隊林安可今年卻在預賽就遭到淘汰，讓賽前跟陳傑憲敲定的「攻守互換」沒...

中職／吃平野送的便當嚇一跳 王政順轟進決賽：比較喜歡吃冰

中華職棒明星賽全壘打大賽預賽意外成為菜色比拚，中信兄弟隊3人出戰，全數晉級，都得到來自總教練平野惠一的補給，王政順吃到的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。