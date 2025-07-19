中職／陳宇宏奇兵先發安打、觸身連發 明星賽投到52球前一人已6年前

中華職棒明星賽首戰今天在台北大巨蛋登場，12強冠軍教頭領軍的中華隊，推出陳宇宏奇兵先發，共用52球完成兩局投球，用球數在車輪戰為主的明星賽相當罕見，前一位在明星賽投到52球以上已是2019年江辰晏（江承諺）。

陳宇宏本季尚未拿到勝投，扛起明星賽先發，跟進1996年黃平洋、2014年郭泓志行列，成為史上第3位0勝明星賽先發。

陳宇宏首局就投得相當辛苦，兩出局後被陳俊秀敲出內野安打，張育成跟進敲安，再對許基宏投出觸身球，搞到滿壘局面才緊急抓到第三個出局數。

陳宇宏第二局再被高宇杰敲安開局，觸身球砸到岳政華，宋晟睿安打再度攻佔滿壘，王威晨高飛犧牲打送回1分。

陳宇宏先發2局、共用52球，被敲5安打、失1分，有2次觸身球保送。明星賽最多用球數由1992年大羅曼67球保持，而過去共有9人在明星賽單場用球數在52球以上，陳宇宏成為史上第10人。

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