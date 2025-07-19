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中職／愛妻猝逝…魔鷹心碎告白「我的女王」 ：永遠愛著你
台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹的太太來台相聚卻猝逝，令球界震驚，他在稍早透過IG限時動態留下對妻子的悼念，魔鷹表示，儘管心碎，但會努力盡快回到球場上，也向摯愛的妻子深情告白。
魔鷹留言寫下，「致親愛的朋友與球迷，我希望花一點時間感謝你們，在艱難的時刻給我溫暖的言語與支持。我摯愛的妻子已經安息在主的懷抱中，感謝上帝給予我那些與她共度、深愛著她、向她學習的時光。」
魔鷹表示，「儘管我的心已經破碎，但我會繼續在球場盡我所能，也希望自己可以盡快做好準備。」最後也向太太再次深情告白，「致我的女王，如今已在天堂，我會永遠愛你。」
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