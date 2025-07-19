中職／平野餵冰助攻 曾頌恩敲11轟笑：我以為他只餵阿順

中華職棒明星賽全壘打大賽預賽今天舉行，中信兄弟隊砲手曾頌恩敲出11轟，與吉力吉撈．鞏冠並列最多成功晉級，只不過暫停時間被教頭平野惠一餵食「半根冰棒」的畫面更吸睛，曾頌恩笑說：「我以為他只會餵阿順。」

兄弟教頭平野惠一今天在全壘打大賽上演餵食秀，王政順暫停時拿出便當、筷子親自餵食，曾頌恩上場時送出的是吃了一半的冰棒，宋晟睿獲得平野餵麵補給，結果曾頌恩11轟外，王政順、宋晟睿也敲出8轟，三人攜手晉級。

談到那根神秘冰棒，曾頌恩笑說，自己也不知道來源，「等下要來問問看，好像是餅總（林岳平）吃剩的？」平野惠一受訪時也證實，「是餅總給我的，那支吃得差不多了，只剩一點點，我就跟他拿來讓魚住（曾頌恩）吃。」

中華職棒36年明星賽今天在台北大巨蛋舉行，曾頌恩晉級全壘打大賽決賽。記者余承翰／攝影

曾頌恩坦言原本沒預期自己會被餵食，因為以為只有第一個上場的王政順有此待遇，「因為他比較關愛阿順。」是不是在吃醋呢？曾頌恩也趕緊澄清，「沒有啦，不要潑我水就好。」

至於邊吃冰棒邊打擊，曾頌恩也笑說，原本想說能不能跟別人一樣邊吃邊打，「但嘴巴冰太久真的會影響揮棒。」

結果被平野惠一餵食的三人都晉級明天的全壘打大賽決賽，曾頌恩表示，總教練平常就跟球員很好，所以有這些舉動不會意外，「就看他有什麼哏而已，不過餵阿順（的食物）是比較過分一點。」

預賽敲出11轟是曾頌恩的目標，「原本就想要突破去年紀錄，因為去年打了10支，但最主要是想做公益。」至於明天決賽最害怕的對手，曾頌恩點名自家隊友王政順，但也笑說：「他今天被平野弄了一下，可能有點打亂節奏。」

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