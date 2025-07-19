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中職／洋將魔鷹愛妻來台途中停止呼吸心跳猝逝 檢方這麼說

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
台鋼雄鷹洋砲魔鷹。 聯合報系資料照
台鋼雄鷹洋砲魔鷹。 聯合報系資料照

中華職棒台鋼雄鷹外援球員魔鷹的妻子昨晚搭機來台，本欲參加今晚中華職棒明星賽，卻因妻子於班機上不明原因OHCA，抵台落地後雖緊急搶救並裝設葉克膜續命，仍於今早不治，桃園地檢署外勤檢察官今午會同法醫相驗遺體，死因仍不確定，將待下周解剖後釐清。

桃園地檢署襄閱主任檢察官表示，今天上午接獲航空警察局完成家屬的筆錄及調閱聯新國際醫院急診室的病歷資料後，外勤檢察官李俊毅立刻排定下午三時許，率同法醫前往桃園市政府殯葬管理所中壢區殯葬服務中心相驗遺體。

由於魔鷹的老婆是在來台的航程中，突然在飛機上失去呼吸心跳，因此列為內科OHCA，由外觀無法檢視，究竟是否自身罹有什麼病症，還是其他不明原因引致死亡，雖然初步已完成相驗，但是死因「仍不確定」。

為了釐清洋將魔鷹愛妻的死亡原因，桃檢仍待法醫進一步解剖鑑定，目前已預定下周進行解剖，確切日期將再確認。

台鋼雄鷹隊魔鷹太太（右）昨晚搭機來台時身體不適，落地後送醫搶救，今早仍宣告不治，檢警今午會同法醫相驗遺體，但死因仍不確定，尚待擇期下周解剖鑑定，圖／報系資料照
台鋼雄鷹隊魔鷹太太（右）昨晚搭機來台時身體不適，落地後送醫搶救，今早仍宣告不治，檢警今午會同法醫相驗遺體，但死因仍不確定，尚待擇期下周解剖鑑定，圖／報系資料照

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魔鷹 明星賽 中華職棒

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