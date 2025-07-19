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中職／吃平野送的便當嚇一跳 王政順轟進決賽：比較喜歡吃冰

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
王政順在全壘打大賽暫停時間吃便當。記者余承翰／攝影
王政順在全壘打大賽暫停時間吃便當。記者余承翰／攝影

中華職棒明星賽全壘打大賽預賽意外成為菜色比拚，中信兄弟隊3人出戰，全數晉級，都得到來自總教練平野惠一的補給，王政順吃到的便當菜色包括雞腿、滷蛋、花椰菜等，他笑說：「其實我比較喜歡吃冰。」

全壘打大賽預賽8人參戰，取前4晉級，吉力吉撈．鞏冠、曾頌恩11轟並列最多，加上王政順、宋晟睿8轟，共3位中信兄弟、1味全龍隊選手，前進明天的決賽。

餵食秀從第三位出場的王政順開啟，平野惠一親自來送補給，當場端起便當、拿起筷子餵他，暫停前5轟的王政順，吃完便當後，在最後1分13秒再敲3轟，累積8轟。

王政順表示，平野惠一本來就很有梗，但完全沒預期到會有這個橋段，直呼「嚇一跳」，還忍不住哀怨「太乾了！都沒有喝到水！」被問到便當菜色，他回答：「好像是雞腿，還有看到滷蛋、花椰菜。」

王政順透露，抱持順其自然的心態去打，「沒有預期要打多少，就是盡力而為，沒有什麼太大的目標。」但下一句話卻是「希望是15支啦！但太累了。」前進明天決賽，將與另外兩位兄弟繼續內戰，被問到看好誰，王政順將票投給吉力吉撈、曾頌恩。

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王政順 平野惠一 全壘打大賽

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