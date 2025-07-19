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中職／Set好的投打互換沒實現 陳傑憲：安可不想給我機會啦

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒36年明星賽今天在台北大巨蛋舉行，林安可在全壘打大賽預賽意外落馬。記者余承翰／攝影
中華職棒36年明星賽今天在台北大巨蛋舉行，林安可在全壘打大賽預賽意外落馬。記者余承翰／攝影

2023年明星賽全壘打大賽冠軍、2024年亞軍，統一獅隊林安可今年卻在預賽就遭到淘汰，讓賽前跟陳傑憲敲定的「攻守互換」沒能實現，陳傑憲開玩笑說：「安可不想給我這個機會啦，故意打不過。」

今年中職明星賽全壘打大賽，林安可在今天的預賽僅敲出6轟，在參戰8人中與陳晨威並列倒數第二，僅贏過43歲、今年要引退的林智勝，無緣取得前4名的晉級資格。

擔任餵球投手的陳傑憲賽後說：「他沒有打出全壘打的時候，我心裡很慌，想說他應該可以，怎麼沒打出去，就越投越急，今天的失敗我會好好檢討，明年再戰。」林安可聞言遲疑了一下說：「明年再戰喔？」

即使參加多次明星賽，陳傑憲爆料，今天林安可意外緊張，一開始被通知全壘打大賽要第一個上場時，慌慌張張找自己熱身，「熱身完才知道我們是倒數第二個。」

陳傑憲更指出，以季賽來看，林安可今天全壘打大賽敲出10轟應該是沒問題，「我想他可能是在讓。」林安可趕緊澄清：「沒有沒有，不可能，我盡力了，對手太厲害了。」陳傑憲也說：「他有被大家的氣場壓迫到。」

只不過原本兩人規劃，若林安可敲出10轟確定晉級，就要換陳傑憲打擊、林安可餵球，沒想到這個梗今天用不上，陳傑憲笑說：「他體諒我手腕不適，讓我不用下去打，安可謝謝啦。」

陳傑憲還提議「明年我打你丟？」林安可立刻說：「請投票給他，我可以餵球。」

不過陳傑憲也補充，今天就是兩人都失常，「一個投不好、一個打不好，沒有藉口啦，明年再戰。」至於是否真的想打全壘打大賽？陳傑憲說：「如果我身體允許，我會想打看看，打不過也沒關係，至少我有站在全壘打大賽舞台上就好。」

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陳傑憲 林安可 全壘打大賽

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