中職／林智勝最後全壘打大賽心酸酸的 5教頭上菜鋒總那盤先別吃

中職史上全壘打王林智勝，打完生涯最後一場全壘打大賽，心中感慨萬千，「最後一次參加全壘打大賽，滿爽也滿開心，有點想哭，但沒辦法，等最後再哭。」林智勝坦言，開始有慢慢要和球迷告別的感覺，心有點酸酸的。

林智勝前1分鐘全壘打還掛蛋，喊出暫停，兩隊上演另類板凳清空，5位總教練包括陳金鋒、林岳平、葉君璋、古久保健二、平野惠一一起端菜出場，為他加菜補給。暫停過後，林智勝找回火力，最終敲出5轟作收，無緣取得晉級資格。

林智勝坦言，再戰全壘打大賽，其實很擔心打不出去，自己也滿緊張的，「一分鐘還沒打出來趕快喊暫停，不要讓自己陷入在那個狀況。後來就好很多，後來就喝開了。」

林智勝的最後全壘打大賽，以5轟止步預賽。記者余承翰／攝影

林智勝走過職棒低谷時刻，如今參與到單場4萬人的明星賽，被問到現在球迷進場盛況，林智勝先是笑答：「是因為啦啦隊嗎？」隨後正色表示，希望選手們的努力沒有白費，接下來也能繼續傳承下去。

5教頭上菜的場面，成為全壘打大賽的有趣風景，林智勝笑曝：「陳大哥拿那個，他說你不要吃、會噎到。」陳金鋒所端的是杯子蛋糕。

商品推薦