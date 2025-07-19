中職／林智勝5轟兼吃buffet 3兄弟1龍晉級全壘打大賽決賽

中華職棒明星賽今年再度於台北大巨蛋登場，全壘打大賽分成兩天進行，今天8名砲手取前4進入明天的決賽，吉力吉撈．鞏冠、曾頌恩11轟並列最多，加上王政順、宋晟睿8轟，共3位中信兄弟、1味全龍隊選手，4人攜手晉級。教頭們在暫停時間「上菜」意外吸睛，便當、麵條、雞翅都上場。

預賽每位選手有3分鐘擊球時間，可使用1次60秒暫停，擊出最多全壘打的前4名選手，將晉級隔日決賽。若平手則比較「總揮擊次數」較少者獲勝；若再平手，則以「首支全壘打出現的揮擊次數」最少者獲勝。

台鋼雄鷹隊捕手張肇元率先登場，擊出7支全壘打；樂天桃猿隊陳晨威以「腿哥」之姿參賽，請出「大谷德龍」余德龍擔任餵球投手，最終敲出6轟。

王政順參與全壘打大賽。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊王政順由隊友岳東華餵球、高宇杰蹲捕，經典時刻出現在暫停時間，總教練平野惠一親自來送補給，當場端起便當、拿起筷子餵他，暫停前5轟的王政順，吃完便當後，在最後1分13秒再敲3轟，累積8轟。

曾頌恩由江坤宇餵球，狂轟猛炸，1分32秒喊出暫停前已經敲出8轟，平野這回為子弟兵送來的補給是冰棒，曾頌恩最終以11轟躍居第一。第五位登場選手仍是兄弟，宋晟睿獲得平野餵麵補給，敲出8轟完賽。

味全龍隊吉力吉撈．鞏冠敲出11轟、並列第一，休息時間直接在場上重訓，龍隊教頭葉君璋還端菜上場；林安可請出陳傑憲續任餵球投手，敲出6轟，確定遭到淘汰。

43歲老將林智勝壓軸登場，由余德龍餵球有巧思，林智勝說自己第一次參加是余德龍餵球，因此希望最後一次也是他。林智勝打完前1分鐘喊出暫停，兩隊紛紛「清板凳」，包括陳金鋒、林岳平、古久保健二、葉君璋、平野惠一都端菜上場，直接在場上吃起自助餐。

張肇元（台鋼雄鷹）：7轟

陳晨威（樂天桃猿）：6轟

王政順（中信兄弟）：8轟

曾頌恩（中信兄弟）：11轟

宋晟睿（中信兄弟）：8轟

吉力吉撈．鞏冠（味全龍）：11轟

林安可（統一獅）：6轟

林智勝（味全龍）：5轟

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