中職／無病史…疑心臟、肺部受高空壓力影響 魔鷹太太搭機來台猝逝

中華職棒明星賽前台鋼雄鷹全隊合照時，魔鷹並未現身，而球團隨後也發布不幸消息，魔鷹因太太搭機來台時身體不適，落地後送醫搶救宣告不治，魔鷹臨時退出明星賽。據了解，魔鷹太太過去無病史，但因心臟、肺部疑受高空飛行壓力影響，進入廁所後倒地不起，被空服員發現無呼吸心跳，便於下機前45分鐘開始施作CPR，今清晨7時32分許宣告不治。

聯新國際醫院表示，魔鷹太太昨在飛機上已呈現OHCA，機上人員緊急施行CPR，飛機降落桃園機場後，聯新國際醫院機場醫療中心立刻登機搶救，持續CPR。晚間8時15分後送至聯新國際醫院急診室救治，晚上10時33分進入加護病房，並於今凌晨2時6分許放置葉克膜搶救，最終於早上7時32分宣告不治。

據了解，魔鷹太太很年輕30多歲，過去無病史，但因心臟、肺部疑受高空飛行壓力影響，進入廁所後倒地不起，被空服員發現無呼吸心跳，便於下機前45分鐘開始施作CPR，後續落地由聯新國際醫院機場醫療中心接手繼續CPR。

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