中職／魔鷹提點全壘打大賽技巧 張肇元預賽敲7轟

中職台鋼雄鷹隊野手張肇元遞補參加明星賽全壘打大賽，曾向魔鷹請教參賽技巧，今天預賽敲出7轟；得知魔鷹太太過世消息，張肇元直言震驚，也表示希望能再跟魔鷹一起打球。

雄鷹隊洋砲魔鷹（Steven Moya）目前以19轟暫居中職全壘打王，去年在明星賽全壘打大賽奪冠，但今年因傷勢顧慮，辭退全壘打大賽，由張肇元遞補參賽。

張肇元賽前表示，對於全壘打大賽沒有信心，現在打擊練習不會刻意強求要打過牆，主要是把球打平打強。他也透露，在確定遞補參加全壘打大賽後，有向魔鷹請教技巧，魔鷹建議把擊球點打好就好、讓球自然飛。

今天賽前雄鷹隊公告，魔鷹的太太搭機來台時，因在飛機上身體出現嚴重不適，落地後送往醫院搶救仍宣告不治，面對這個突發狀況，魔鷹不得已也做出退出明星賽的決定。

張肇元表示，聽到消息非常震驚，也很擔心魔鷹的狀況，魔鷹是很好的球員，很希望可以再跟他一起打球。張肇元在今天全壘打大賽中首名登場，預賽敲出7轟。

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