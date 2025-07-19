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中職／讚葉總寶刀未老 高志綱坦言沒練封殺：騙不了人

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒明星賽「鐵捕封殺王」，高志綱參賽。記者余承翰／攝影
中華職棒明星賽「鐵捕封殺王」，高志綱參賽。記者余承翰／攝影

中華職棒明星賽戰技挑戰賽的「鐵捕封殺王」，兩位傳奇鐵捕表現受到矚目，葉君璋以13分奪冠，原本擔心1分未得的高志綱也取得7分、排名第3，但高志綱也笑說：「沒有練球是真的，騙不了人。」

「鐵捕封殺王」參戰者包含捕手出身的兩位教練葉君璋、高志綱，球員代表則是林子偉、潘傑楷，5次投球機會，葉君璋壓軸出賽只用3球就投出最高的13分，而潘傑楷10分排第2，高志綱7分、林子偉6分。

高志綱大讚葉君璋表現，「太強了，真的是寶刀未老，準度還是在，控制這麼好不簡單。」

至於自己的表現也比想像中好，高志綱說：「至少沒有挖地瓜，原本以為丟不到，後來稍微瞄高一點。」一開始高志綱擔心得不到分數，「因為人站（二壘）的感覺跟背板不一樣，抓不到感覺。」

平常在統一獅隊都是擔任餵球投手，高志綱已經很久沒從本壘投到二壘，他表示，前兩天有練，「丟3顆就放棄，投完身體比較痠。」不過這次能夠參賽，「很好玩，特別的感覺，第一次有這樣的比賽。」

這次對於封殺動作沒有限制，4位參賽者多半都是蹲下、站起、再投球，與實戰相比沒有連續性，高志綱認為，如果要限制傳球出手時間，對教練來說太為難了，「選手或許可以，但教練有受傷風險。」

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高志綱 葉君璋 林子偉

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