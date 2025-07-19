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中職／3球奪冠秀超級風範 葉君璋：有缺捕手可以考慮我

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導

中華職棒明星賽戰技挑戰賽的「鐵捕封殺王」毫無意外由傳奇鐵捕葉君璋奪冠，而且只投3球分數就確定第一，葉君璋開玩笑說：「聽說很多球隊有缺捕手，可以考慮我一下。」

「鐵捕封殺王」參戰者包含捕手出身的兩位教練葉君璋、高志綱，球員代表則是林子偉、潘傑楷，根據規則，每人有5次阻殺機會，選手須採蹲捕姿勢準備，接球起身後將球由本壘傳往二壘擋網分數區域，成功丟到分數區域即可獲得積分。

潘傑楷投到10分是前3人最高，壓軸出場的葉君璋試投第1顆大暴投，但正式開始連兩顆投到5分，第3球來到3分確定奪冠，最後2球直接丟到看台送給觀眾。

葉君璋透露，比賽之前就有想過，如果分數有機會確定奪冠的話，就丟給觀眾，「應該是可以一下就得到分數。」

自信的來源是多年經驗，葉君璋笑說：「有在練啦，我練了50年。」只有賽前稍微練幾顆抓個感覺，並將功勞交給餵球投手、中職會長蔡其昌，「他投得讓我滿好投的。」

葉君璋透露，自己原本指定蔡其昌餵球是希望他不會答應，這樣自己就不用參加，「沒想到他答應了，只好硬著頭皮參加。」但兩人賽前完全沒搭配過，葉君璋更霸氣跟蔡其昌說，「只要他投出來，我就有辦法。」

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葉君璋 潘傑楷 明星賽

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