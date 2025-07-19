中職／超級捕手！葉君璋鐵捕封殺王3球奪冠 2球送球迷

中華職棒明星賽今天在台北大巨蛋登場，戰技挑戰賽的「鐵捕封殺王」有兩位傳奇鐵捕較勁，潘傑楷雖然投出前3人最高的10分，但葉君璋一上場連續2顆5分球，最後13分拿下冠軍。

「鐵捕封殺王」參戰者包含捕手出身的兩位教練葉君璋、高志綱，球員代表則是林子偉、潘傑楷，根據規則，每人有5次阻殺機會，選手須採蹲捕姿勢準備，接球起身後將球由本壘傳往二壘擋網分數區域，成功丟到分數區域即可獲得積分。

潘傑楷率先出賽，找來同樣是統一獅隊的捕手林岱安擔任投手餵球，5次機會共投到10分，最高投到1次5分；林子偉則同樣找樂天桃猿隊的捕手張閔勛餵球，結果只有2球投到目標內，1球1分、1球5分，合計6分

高志綱則是找來中信兄弟隊教練陳江和，高志綱笑說，因為他是中職最好的餵球投手，高志綱則是5球丟到3球，2次3分球、1次1分球，合計7分。

葉君璋主動找來中職會長蔡其昌餵球，笑說：「我以為他不會答應，我就不用參加。」蔡其昌則說：「今天豪駒有來，我投給他看看，明年WBC有沒有機會。」

葉君璋試投投到看板範圍外，結果正式第1球就投到5分，而且連續2球投到5分，第3球3分後確定奪冠，最後2球直接送到看台給球迷，以13分拿下冠軍。

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