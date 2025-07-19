中職／待兄弟9年首當「明星」稀有種 蔡齊哲先問呂彥青行李清單

儘管身穿人氣球隊中信兄弟黃衫，蔡齊哲卻從2017年入隊至今，一直到第9年賽季才首嘗明星賽滋味，堪稱兄弟陣營的稀有動物。首次參與這項盛會，蔡齊哲笑曝，事前還向呂彥青問要帶什麼，「我怕帶太多東西或有東西沒帶到，大家會笑我。」

談到對明星賽的印象，蔡齊哲說：「可以和其他隊的一起打球，很多東西可以請教。」最想交流的選手，蔡齊哲點名台鋼雄鷹隊終結者林詩翔，其實兩人早已是舊識，因為林詩翔的舅舅是陳智弘，曾透過他牽線到兄弟當練習生，「其實我們每次碰到都會小聊。」

人生首次明星賽之旅，蔡齊哲透露，「來報到前問青仔要帶什麼，我怕帶太多東西或東西沒帶到，大家會笑我。」他笑說，本來還想說需不需要拉裝備袋，「他說帶那麼多幹嘛，你又不是打者。」

蔡齊哲在這次明星賽還有一項任務，就是幫參賽全方位打擊王的呂彥青餵球，當初被詢問，一口就答應，「反正他也不會贏，打娛樂性的而已。」被虧竟然不看好隊友，蔡齊哲無情吐槽：「他也不看好他自己，反正他打不好也是怪我，不是棒子的問題，也不是他的問題，是丟球的人的問題。」

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