中職／胡金龍難忘明星賽首局首打席轟 引退年再拚一次：我盡力

上一次明星賽先發已經是2019年，胡金龍今年再次接獲任務，在今年明星賽擔任中華隊先發第5棒、指定打擊，曾在2018年締造首局首打席全壘打的他，是否最生涯最後一年再拚一轟？胡金龍笑說：「我盡力啦。」

胡金龍自2013年返台加入中華職棒後，今年第7次入選明星賽，雖然很久沒有在明星賽先發，但他也認為最後一次參加，就是享受比賽，「（林）智勝剛剛說，他之前都比較開心在打，這次要很認真打，他認真我也一定要認真。」

能夠在明星賽擔任先發，胡金龍表示，自己也是昨天看新聞才知道，總教練曾豪駒沒有事先透露，「有嚇一跳，也很緊張。」胡金龍也謝謝教練團的肯定，自己希望能夠留下好的結果，重點是球員們都不要受傷。

中華職棒36年明星賽今天在台北大巨蛋舉行，中華隊胡金龍賽前練習。記者余承翰／攝影

這次與中華隊的球員有年齡落差，外向的林智勝都說自己變得有點不敢打招呼，胡金龍也笑說：「坐上巴士感覺自己好像是教練。」

對於明星賽的回憶，胡金龍印象最深是2018年在天母棒球場締造的首局首打席全壘打，寫下明星賽史上第3次紀錄，胡金龍笑說：「我記得是拿廖健富的球棒打，那時候以為會發球棒，今天廠商有幫我準備棒子啦。」

今年明星賽有林智勝、胡金龍兩位老將要在今年球季後引退，不過陳鏞基並未入選，讓胡金龍的明星賽最後一舞少了一個好友相伴，但胡金龍認為不需要全部擠在一起，況且陳鏞基還還沒有要退休，「他還久啦。」

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