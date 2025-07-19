中職／李珠珢拉著邊荷律「哈！哈哈！」 趙娟週重溫爆紅舞台

中華職棒明星賽今、明天登場，6隊女孩超大陣容齊聚台北大巨蛋，Fubon Angels韓籍啦啦隊女神李珠珢解鎖生涯第一次明星賽，在南韓職棒也不曾參與過明星賽應援的她，心情既期待又緊張，但馬上又展現調皮的一面，拉著中信兄弟隊Passion Sisters邊荷律一起「哈！哈哈！」跳起富邦悍將隊的全壘打舞。

6隊今天由6位韓籍女孩、6位台籍女孩代表受訪，談明星賽應援心情。李珠珢表示，「不管在韓國、台灣，這都是我第一次參與明星賽應援，心情很興奮也很緊張，但我會好好加油。」

趙娟週去年在明星賽跳「疾風街道」，受到極高關注，她也說：「明星賽對我是很重要的舞台，非常感謝可以再次來到這裡。」邊荷律第二次參與，她說期待今年與更多韓籍啦啦隊一起，「感覺會更好！」

Fubon Angels李珠珢。記者余承翰／攝影

盤點最難的應援曲，李多慧直言：「絕對是台鋼的最難。」她透露，自己跳到覺得納悶時，還問安芝儇「這樣對嗎？」結果安芝儇給她的回答是「應該對吧？」安芝儇也坦言，自家應援曲難度最高，「所以先學了台鋼的應援曲後，其他的就不覺得難了。」

明星賽對她們來說也是難得能與其他隊女孩聯繫感情的場合，李珠珢說很久沒和「邊邊」見面，這次可以聚在一起特別開心，還拉著她一起做起「哈！哈哈！」的全壘打舞應援，展現調皮的一面。

6隊韓籍女孩出席賽前聯訪。記者余承翰／攝影

趙娟週則透露休息室小故事，今天安芝儇忘了帶蝴蝶結髮飾，在休息室裡問其他女孩，後來是跟統一獅隊Uni Girls「chi醬（Chihiro）」借到，「台日韓女孩在休息室有這樣的互動，很開心可以和大家聚在一起。」

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