中職／林智勝明星賽先發自謙短期工 全壘打大賽想要禮遇

中華職棒明星賽今天開打，今年球季後要引退的林智勝扛起中華隊先發第4棒、一壘手，寫下最老第4棒、出賽最多兩項紀錄，林智勝帶著感恩的心，自嘲已經不是明星，「我是諧星。」

台北大巨蛋自去年啟用，但林智勝例行賽還沒在此留下過出賽紀錄，第一次就獻給明星賽，也是提前為在此舉辦的引退賽預演，林智勝表示，大巨蛋出賽感覺滿爽的，像是今天下雨也不會影響比賽。

林智勝以中華隊第4棒之姿亮相，43歲199天的年紀超越2001年林仲秋的42歲294天，寫下明星賽最年長第4棒紀錄；生涯在明星賽第21場出賽則超越彭政閔，獨占史上第一。

林智勝表示，很多紀錄都是媒體報導自己才知道，「滿榮幸每年都有機會入選或是被推薦進來，感謝教練、球迷的投票，也感謝我自已，很努力才有機會被大家看到。」

林智勝坦言，看到自己先發有點嚇到，但比賽還是以中華隊備戰為主，總教練曾豪駒希望自己享受最後一次明星賽，才有這樣的安排，「他有說不能打太久，我也知道，後面選手比較重要，我只是part-time（短期工作）。」

林智勝也透露，自己今天坐巴士時感覺像是個小朋友，因為隊友都很年輕，不知道怎麼跟他們打招呼，默默做到最後一排，反而是隊友們都會主動來跟自己打招呼。

今年林智勝也再次參加全壘打大賽，他坦言賽前練打後感覺超級緊張，「我剛剛打不出去耶，陳晨威打得比我還要遠，要跟主辦單位講，可不可以我打到牆就算全壘打，叫一個43歲要打出去有點難，我盡力，希望可以留下滿滿、很好的回憶。」

而餵球投手找來前隊友余德龍，林智勝也希望他能夠一起享受明星賽，而且回憶當年感覺，「不是為了冠軍，他剛剛投我都打不出去，球變很快，他還是人嗎？」

去年明星賽上演「傳奇神獸大亂鬥」，今年球員們是否有類似討論？林智勝笑說，自己去年其實沒太關注，「我沒選到就不是明星了，是諧星，今年也是中華隊諧星。」

但林智勝也有看到總教練洪一中等人上場比賽的橋段，至於今年是否也有故意安排發生衝突的計畫？林智勝笑說：「要上去衝突誰？陳金鋒喔？還是洪總？」說完立刻自掌嘴巴，直呼：「沒有沒有啦。」

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