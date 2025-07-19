中職／0勝陳宇宏先發 曾豪駒點出2大考量

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聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒明星賽，中華隊總教練曾豪駒。記者余承翰／攝影
中華職棒明星賽，中華隊總教練曾豪駒。記者余承翰／攝影

中華職棒明星賽延續近年「國家隊vs.明星隊」形式，協助明年經典賽備戰，而首戰推出陳宇宏先發登板，總教練曾豪駒點出兩個因素，一是他是資格賽國手，二是其他投手準備上各有不同安排。

近年中職明星賽多有為國際賽備戰意味，也讓球員提前培養默契、情感。曾豪駒表示，這次明星賽不只中華隊，也會觀察明星隊的球員，也希望他們享受比賽。

陳宇宏是史上第3位明星賽前0勝的先發投手，談到今天先發投手的選擇，曾豪駒指出，陳宇宏是經典賽資格賽國手，這次中華隊安排以去年12強、今年資格賽為主。

曾豪駒也補充，徐若熙、李東洺兩位先發投手在周三出賽過，其他投手也有不同的球團安排，而陳宇宏已經準備好了，希望他好好表現給大家看。

至於徐若熙的安排，曾豪駒透露，會觀察今天狀況，預計讓他明天中繼登板，第2戰先發投手則將交給黃子鵬。

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陳宇宏 曾豪駒 明星賽

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