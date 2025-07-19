快訊

「在機上已失去呼吸心跳！」中職魔鷹太太搭機來台不幸過世 院方曝光搶救過程

中職／魔鷹太太猝逝！洪總震驚「以為假新聞」：太突然了很難過

中職／從日職就認識魔鷹 平野惠一聽聞憾事擔憂他的狀況

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊總教練平野惠一。記者陳正興／攝影
中信兄弟隊總教練平野惠一。記者陳正興／攝影

中華職棒明星賽今天在賽前傳出壞消息，台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹的太太搭機來台後猝逝，明星隊總教練平野惠一賽前表達哀悼，也直言：「難以想像這樣的事情發生在自己身上。」魔鷹的先發第3棒、指定打擊位置，今天換上陳俊秀

平野表示，與魔鷹是從日職時期就認識，「很期待可以一起打球，發生這樣的事，很難用言語表達，沒辦法想像一樣的事情發生在我身上。」平野表示，畢竟家人是最重要的，相當擔心魔鷹的狀況。

魔鷹去年稱霸全壘打大賽，但並未入選明星賽，今年才是首度入選明星賽，卻遭逢憾事，今天原定要擔任先發第3棒、指定打擊出賽，位置換上陳俊秀接手。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

魔鷹 陳俊秀 明星賽

延伸閱讀

中職／平野惠一小本本燒腦調度 點名2野手和餅總可充當投手

中職／「洋投海」仍搞到「洋投荒」 平野惠一感謝球隊快速補人

中職／3「兄弟」參戰全壘打大賽 平野惠一最不看好王政順

中職／不在意「鋼溫」、「邦忙」 平野惠一：想法只有每場都要贏

相關新聞

中職／憾事…魔鷹太太搭機來台不幸過世 臨時退出明星賽

中華職棒明星賽前台鋼雄鷹全隊合照時，魔鷹並未現身，而球團隨後也發布不幸消息，魔鷹因太太搭機來台時身體不適，落地後送醫搶救...

中職／洪總滑手機看到以為假新聞 請公司儘量協助魔鷹

中華職棒明星賽今天登場，中午傳出不幸消息，台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹太太搭機來台本要參與盛會，卻出現身體嚴重不適，經搶救仍宣告不...

中職／從日職就認識魔鷹 平野惠一聽聞憾事擔憂他的狀況

中華職棒明星賽今天在賽前傳出壞消息，台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹的太太搭機來台後猝逝，明星隊總教練平野惠一賽前表達哀悼，也直言：「...

經典賽／2混血台將有意加入 曾總：對戰力有幫助

明年世界棒球經典賽中華隊有望加入「新血」，2位台美混血球員表態有意加入，中華隊總教練曾豪駒也很期待：「兩人的加入對整體戰...

中職／0勝陳宇宏先發 曾豪駒點出2大考量

中華職棒明星賽延續近年「國家隊vs.明星隊」形式，協助明年經典賽備戰，而首戰推出陳宇宏先發登板，總教練曾豪駒點出兩個因素...

中職／魔鷹太太搭機來台不幸過世 院方曝光搶救過程

中華職棒明星賽前台鋼雄鷹全隊合照時，魔鷹並未現身，而球團隨後也發布不幸消息，魔鷹因太太搭機來台時身體不適，落地後送醫搶救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。