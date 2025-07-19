中職／從日職就認識魔鷹 平野惠一聽聞憾事擔憂他的狀況
中華職棒明星賽今天在賽前傳出壞消息，台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹的太太搭機來台後猝逝，明星隊總教練平野惠一賽前表達哀悼，也直言：「難以想像這樣的事情發生在自己身上。」魔鷹的先發第3棒、指定打擊位置，今天換上陳俊秀。
平野表示，與魔鷹是從日職時期就認識，「很期待可以一起打球，發生這樣的事，很難用言語表達，沒辦法想像一樣的事情發生在我身上。」平野表示，畢竟家人是最重要的，相當擔心魔鷹的狀況。
魔鷹去年稱霸全壘打大賽，但並未入選明星賽，今年才是首度入選明星賽，卻遭逢憾事，今天原定要擔任先發第3棒、指定打擊出賽，位置換上陳俊秀接手。
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