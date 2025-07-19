中職／平野惠一小本本燒腦調度 點名2野手和餅總可充當投手

中華職棒明星賽今天登場，中信兄弟隊總教練平野惠一領軍的明星隊，只帶12名投手，勢必將有選手負擔到2局以上投球，平野表示，有需要的話，野手也可以投，包括宋晟睿、郭天信等人，「還有餅總（統一獅隊總教練林岳平）！」至於他自己，平野抓抓肩膀苦笑說：「我不行啦！」

明星賽去年在台北大巨蛋打出史詩戰役，各界對於今年版本的明星賽也抱持高度期待，賽前被問到是否有驚人之舉，平野馬上拿出口袋裡的小本本，上面寫滿選手出賽規畫。

平野表示，「一直在思考選手調度，最重要的是讓大家平安無事回到母隊，光是這件事已經花了很多時間，沒辦法特別準備什麼。」平野也提到，聽說中華隊也是很認真在準備這場比賽，「今天也希望可以讓全場看得很開心。」

明星隊共選12名投手，比中華隊少了兩人，投手調度勢必有人將負擔較多局數，平野表示，如果有人用球數較少，就有可能連投，「如果需要的話，我們也準備好野手上去丟。」他點名天信、睿睿都是可以投球的野手，「還有餅總！」

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