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「在機上已失去呼吸心跳！」中職魔鷹太太搭機來台不幸過世 院方曝光搶救過程

中職／魔鷹太太猝逝！洪總震驚「以為假新聞」：太突然了很難過

經典賽／2混血台將有意加入 曾總：對戰力有幫助

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華隊總教練曾豪駒。 聯合報系資料照
中華隊總教練曾豪駒。 聯合報系資料照

明年世界棒球經典賽中華隊有望加入「新血」，2位台美混血球員表態有意加入，中華隊總教練曾豪駒也很期待：「兩人的加入對整體戰力有幫助。」

中華職棒會長蔡其昌以國家隊領隊身分前往美國，徵詢三位台美混血球員參加經典賽中華隊意願，其中費爾柴德（Stuart Fairchild）、龍（Jonathon Long）都有意願，卡洛爾（Corbin Carroll）則以入選美國隊為目標。

曾豪駒今天在明星賽前受訪表示，混血球員的加入對中華隊來說是新的方向，雖然所處不同聯盟，但能夠以棒球交流，兩人都是優秀的好球員，也有經驗，對中華隊戰力有幫助，「國內選手也會期待。」

雖然卡洛爾無法加入，但曾總認為，就如蔡其昌所言，未來或許卡洛爾也有機會以不同方式來台灣，貢獻所學為台灣棒球帶來幫助。

至於兩人的未來定位，曾豪駒認為要等確定加入後才會規劃，但目前都有掌握他們的出賽狀況，會找出適合的守備位置，龍的一壘、外野都可以，就看哪個位置比較安定。

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棒球 卡洛爾 中華隊

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