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「在機上已失去呼吸心跳！」中職魔鷹太太搭機來台不幸過世 院方曝光搶救過程

中職／魔鷹太太猝逝！洪總震驚「以為假新聞」：太突然了很難過

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中職／洪總滑手機看到以為假新聞 請公司儘量協助魔鷹

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
台鋼雄鷹隊總教練洪一中。記者余承翰／攝影
台鋼雄鷹隊總教練洪一中。記者余承翰／攝影

中華職棒明星賽今天登場，中午傳出不幸消息，台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹太太搭機來台本要參與盛會，卻出現身體嚴重不適，經搶救仍宣告不治，雄鷹教頭洪一中得知後也難掩不捨。

雄鷹今天中午公告，魔鷹的太太搭機來台時，在飛機上身體出現嚴重不適，落地後送往醫院搶救後仍宣告不治。面對這個突發狀況，魔鷹不得已做出退出明星賽的決定，目前在球團人員陪同下，魔鷹正進行後續安葬事宜的處理。

洪一中今天也是準備賽前練習時間才得知消息，他說一開始滑手機看到以為是假消息，「剛滑手機，還沒看完，士霈（雄鷹副領隊楊士霈）就打電話給我。」

魔鷹去年生日，球團特別邀請魔鷹老婆與兩個女兒捧著蛋糕現身球場。記者蘇健忠／攝影
魔鷹去年生日，球團特別邀請魔鷹老婆與兩個女兒捧著蛋糕現身球場。記者蘇健忠／攝影

洪一中表示，事發突然，真的很讓人難過的消息，「高高興興坐一趟飛機，沒想到發生這種狀況。我只能說，請公司儘量幫忙，讓他先把事情處理好，其他的事再看看，如果他沒辦法打，我們也能體諒。」

洪總也提到，去年就曾在明星賽見過他的太太，這回再來台灣卻發生憾事，昨天從一下飛機，領隊、副領隊都一路陪到現在，「很難過，發生這樣的事情，外人沒辦法體會那個難過的心情。」

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魔鷹 洪一中 明星賽

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