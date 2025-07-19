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中職／憾事…魔鷹太太搭機來台不幸過世 臨時退出明星賽
中華職棒明星賽前台鋼雄鷹全隊合照時，魔鷹並未現身，而球團隨後也發布不幸消息，魔鷹因太太搭機來台時身體不適，落地後送醫搶救宣告不治，魔鷹臨時退出明星賽。
台鋼雄鷹球團公告：「昨（18）日魔鷹的太太搭機來台時，因在飛機上身體出現嚴重不適，落地後送往醫院搶救後仍宣告不治。面對這個突發狀況，魔鷹不得已做出退出明星賽的決定。」
雄鷹球團也表示：「目前在球團人員陪同下，魔鷹正進行後續安葬事宜的處理。並請球團代為轉達，對於期待在中職明星賽看他上場打球的球迷朋友們，感到十分抱歉，希望大家見諒！」
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