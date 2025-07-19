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中職／賽前憾事！「魔鷹」妻子搭機來台突然過世 退出明星賽

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中職／憾事…魔鷹太太搭機來台不幸過世 臨時退出明星賽

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹隊魔鷹老婆（右）搭機來台時身體不適，送醫搶救宣告不治。 聯合報系資料照
台鋼雄鷹隊魔鷹老婆（右）搭機來台時身體不適，送醫搶救宣告不治。 聯合報系資料照

中華職棒明星賽台鋼雄鷹全隊合照時，魔鷹並未現身，而球團隨後也發布不幸消息，魔鷹因太太搭機來台時身體不適，落地後送醫搶救宣告不治，魔鷹臨時退出明星賽。

台鋼雄鷹球團公告：「昨（18）日魔鷹的太太搭機來台時，因在飛機上身體出現嚴重不適，落地後送往醫院搶救後仍宣告不治。面對這個突發狀況，魔鷹不得已做出退出明星賽的決定。」

雄鷹球團也表示：「目前在球團人員陪同下，魔鷹正進行後續安葬事宜的處理。並請球團代為轉達，對於期待在中職明星賽看他上場打球的球迷朋友們，感到十分抱歉，希望大家見諒！」

台鋼雄鷹打者魔鷹。 聯合報系資料照
台鋼雄鷹打者魔鷹。 聯合報系資料照

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魔鷹 明星賽 台鋼雄鷹

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