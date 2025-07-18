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中職／林智勝43歲扛先發第4棒 生涯最終明星賽鐵定破2紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊老將林智勝。本報資料照片
味全龍隊老將林智勝。本報資料照片

中華職棒明星賽明天起登場，首戰先發打序出爐，中華隊延攬今年球季後就要引退的林智勝、胡金龍入列，首戰兩老都列入先發打線，而林智勝扛先發第4棒、一壘手，將一舉改寫兩項紀錄。

林仲秋2001年以42歲294天扛起明星白隊第4棒，為目前明星賽第4棒最高齡紀錄；本屆賽事由中華隊、明星隊對抗，林智勝將以中華隊第4棒之姿亮相，明天的年紀為43歲199天，將再把一項最老紀錄收進口袋。

此外，林智勝生涯累積在明星賽出賽20場，已與彭政閔並列最多，加上明天的比賽後，將以21場超越彭政閔，獨占史上第一的高度。

若限定「先發」出賽，則由彭政閔續以20場保持，王光輝18場排名第二，林智勝目前累積16場，與張泰山並列第三，明天將以第17場先發獨占第三。

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林智勝 明星賽 中華隊

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