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中職／明星賽首戰黃保羅、陳宇宏擔綱先發投手 雙老扛中心棒次

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中職明星賽首日由TEAM TAIWAN擔任客隊，派出陳宇宏掛帥先發，主場TEAM STAR則由黃保羅領銜登板。兩大焦點球星林智勝與胡金龍皆進入先發陣容。
中職明星賽首日由TEAM TAIWAN擔任客隊，派出陳宇宏掛帥先發，主場TEAM STAR則由黃保羅領銜登板。兩大焦點球星林智勝與胡金龍皆進入先發陣容。

中華職棒明天、後天在台北大巨蛋登場，兩天將湧入超過8萬人創明星賽史上最高進場人次紀錄，首日對抗賽由TEAM TAIWAN擔任客隊，派出陳宇宏掛帥先發，主場TEAM STAR則由黃保羅領銜登板。此外，兩大焦點球星林智勝與胡金龍皆進入TEAM TAIWAN先發陣容，林智勝擔任第四棒、一壘手，胡金龍則是第五棒、指定打擊，為賽事增添看點。

中華職棒聯盟會長蔡其昌感謝六隊教練與選手全力配合，共同促成這場空前盛會，他也特別感謝所有熱情球迷的踴躍支持，讓今年明星賽再創佳績，並期盼選手們盡情享受比賽，也希望球迷能留下難忘的夏日回憶。

戰技挑戰賽率先登場，趣味接力賽打頭陣，「蔡總機」再度上陣參與接力賽，另外還有神秘嘉賓驚喜現身。緊接登場的是考驗傳球準度的「鐵捕封殺王」比賽，兩位經典捕手葉君璋與高志綱將展現阻殺功力，已成為賽前話題；隔日「全方位打擊王」則挑戰四位投手的打擊實力，誰會是今年的隱藏好手，拭目以待；壓軸的全壘打大賽預賽與決賽分別安排於兩天舉行。

夏日棒球盛會就在臺北大巨蛋，中華職棒明星賽集結六隊球星，還有陣容最龐大應援團全場同樂，場外活動如簽名會、任天堂見面會熱鬧展開，賽後還有超人氣歌手接力開唱，準備嗨翻大巨蛋，中華職棒誠摯邀請所有球迷朋友一同進場，迎接這場年度最盛大的棒球嘉年華。

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胡金龍 明星賽 中華職棒

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