快訊

「倫理不明」台師大女足抽血爭議 教育部下通牒命開鍘周台英

女足抽血案延燒…台師大明首開記者會 教練周台英將親上火線說明

中職／明星賽穿上客制戰靴 張育成、陳晨威帥度倍增

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
中華職棒明星賽開打，「光速神威」陳晨威穿上運動品牌New Balance客製化鞋款。圖／New Balance提供 圖／New Balance提供
中華職棒明星賽開打，「光速神威」陳晨威穿上運動品牌New Balance客製化鞋款。圖／New Balance提供 圖／New Balance提供

2025年中職明星賽開打，不只是各球星在場上獻技的重要時刻，更是比拚明星賽裝備的亮眼瞬間，「部長」張育成、 「光速神威」陳晨威都穿上運動品牌客製化鞋款，上面的十字架、弓箭圖案，象徵兩人的個人特色。

張育成回台效力後首次參與明星賽，陳晨威則是第四度入選，New Balance特別為兩人量身打造專屬概念裝備箱，結合跑鞋與釘鞋的實戰性能，並於設計中融入個人元素及風格符碼，完整演繹品牌「風格與功能並進」的核心精神。

每一項設計、每一個配件，都是為選手量身訂做的專屬語言，不僅彰顯運動本質的專業性，更將選手個性轉化為可視的創意語彙，讓實戰裝備成為風格態度的延伸。

【部長風範】張育成

中華職棒明星賽開打，「部長」張育成穿上運動品牌New Balance客製化鞋款。圖／New Balance提供 圖／New Balance提供
中華職棒明星賽開打，「部長」張育成穿上運動品牌New Balance客製化鞋款。圖／New Balance提供 圖／New Balance提供

跑鞋亮點：盾牌個人Logo-捍衛主場/十字架&Logo 天堂門線條-信仰的力量 / 星-球場指揮官

釘鞋亮點：招牌敬禮-個人形象/微笑太陽-球場正能量 /十字架&Logo 天堂門線條-信仰的力量

外箱亮點：布章&個人徽章-部長形象 / 球場徽章-過往功勳 / 專屬鋼筆-球場判斷力

【明星特務】陳晨威

中華職棒明星賽開打，「光速神威」陳晨威穿上運動品牌New Balance客製化鞋款。圖／New Balance提供 圖／New Balance提供
中華職棒明星賽開打，「光速神威」陳晨威穿上運動品牌New Balance客製化鞋款。圖／New Balance提供 圖／New Balance提供

跑鞋亮點：個人打擊Logo / 弓箭&Logo向量線條-精準出擊 / 閃電&火焰-出色速度

釘鞋亮點：翅膀&Logo推進icon-速度展現/皇冠-上半季三冠王/眼鏡&鑰匙-年年進明星賽特務

外箱亮點：徽章-明星賽入選紀錄 / 個人Logo & 剪影徽章-特務識別

中華職棒明星賽開打，「光速神威」陳晨威穿上運動品牌New Balance客製化鞋款。圖／New Balance提供 圖／New Balance提供
中華職棒明星賽開打，「光速神威」陳晨威穿上運動品牌New Balance客製化鞋款。圖／New Balance提供 圖／New Balance提供

中華職棒明星賽開打，「光速神威」陳晨威穿上運動品牌New Balance客製化鞋款。圖／New Balance提供 圖／New Balance提供
中華職棒明星賽開打，「光速神威」陳晨威穿上運動品牌New Balance客製化鞋款。圖／New Balance提供 圖／New Balance提供

中華職棒明星賽開打，「部長」張育成獲得運動品牌New Balance客製化鞋款。圖／New Balance提供 圖／New Balance提供
中華職棒明星賽開打，「部長」張育成獲得運動品牌New Balance客製化鞋款。圖／New Balance提供 圖／New Balance提供

中華職棒明星賽開打，「部長」張育成穿上運動品牌New Balance客製化鞋款。圖／New Balance提供 圖／New Balance提供
中華職棒明星賽開打，「部長」張育成穿上運動品牌New Balance客製化鞋款。圖／New Balance提供 圖／New Balance提供

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

運動 品牌 信仰

相關新聞

經典賽／收到卡洛爾回覆 蔡其昌：他不想多占台灣名額

為了準備明年初的世界棒球經典賽，中華職棒會長蔡其昌特別前往美國，三位台美混血球員是拜會重點，蔡其昌今天分享這趟旅程，其中...

經典賽／費仔、龍仔都想打中華隊！蔡其昌還到龍仔家作客

中華職棒會長蔡其昌以國家隊領隊身分前往美國，徵詢三位台美混血球員參加經典賽中華隊意願，其中費爾柴德（Stuart Fai...

經典賽／沒參加中華隊 卡洛爾親錄影片感謝台灣球迷

中華職棒會長蔡其昌以國家隊領隊身分前往美國，重點放在拜會三位台美混血球員，獲得兩人首肯，而卡洛爾（Corbin Carr...

經典賽／蔡其昌沒見到旅美小將殘念 陳偉殷、郭泓志幫補完

為了準備明年初的世界棒球經典賽，中華職棒會長蔡其昌特別前往美國，三位台美混血球員中獲得兩人表明參加中華隊意願，但在旅美小...

經典賽／蔡其昌感受陳偉殷、郭泓志星度 中職有望與巨人、教士交流

蔡其昌近期前往美國以國家隊領隊身分拜訪台美混血球員，親身感受陳偉殷、郭泓志的「大聯盟招牌」星度，也以中華職棒會長身分與巨...

中職／台灣體壇首見！ Threads攜手中職 明星賽專屬熱門主題期間限定

2025中華職棒明星對抗賽將於明日開打，為期兩天的賽事預計吸引8萬人次到場，不僅是棒球世界一大盛事，也將進軍社群平台，T...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。