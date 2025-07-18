中職／明星賽穿上客制戰靴 張育成、陳晨威帥度倍增

2025年中職明星賽開打，不只是各球星在場上獻技的重要時刻，更是比拚明星賽裝備的亮眼瞬間，「部長」張育成、 「光速神威」陳晨威都穿上運動品牌客製化鞋款，上面的十字架、弓箭圖案，象徵兩人的個人特色。

張育成回台效力後首次參與明星賽，陳晨威則是第四度入選，New Balance特別為兩人量身打造專屬概念裝備箱，結合跑鞋與釘鞋的實戰性能，並於設計中融入個人元素及風格符碼，完整演繹品牌「風格與功能並進」的核心精神。

每一項設計、每一個配件，都是為選手量身訂做的專屬語言，不僅彰顯運動本質的專業性，更將選手個性轉化為可視的創意語彙，讓實戰裝備成為風格態度的延伸。

【部長風範】張育成

中華職棒明星賽開打，「部長」張育成穿上運動品牌New Balance客製化鞋款。圖／New Balance提供 圖／New Balance提供

跑鞋亮點：盾牌個人Logo-捍衛主場/十字架&Logo 天堂門線條-信仰的力量 / 星-球場指揮官

釘鞋亮點：招牌敬禮-個人形象/微笑太陽-球場正能量 /十字架&Logo 天堂門線條-信仰的力量

外箱亮點：布章&個人徽章-部長形象 / 球場徽章-過往功勳 / 專屬鋼筆-球場判斷力

【明星特務】陳晨威

中華職棒明星賽開打，「光速神威」陳晨威穿上運動品牌New Balance客製化鞋款。圖／New Balance提供 圖／New Balance提供

跑鞋亮點：個人打擊Logo / 弓箭&Logo向量線條-精準出擊 / 閃電&火焰-出色速度

釘鞋亮點：翅膀&Logo推進icon-速度展現/皇冠-上半季三冠王/眼鏡&鑰匙-年年進明星賽特務

外箱亮點：徽章-明星賽入選紀錄 / 個人Logo & 剪影徽章-特務識別

中華職棒明星賽開打，「光速神威」陳晨威穿上運動品牌New Balance客製化鞋款。圖／New Balance提供 圖／New Balance提供

中華職棒明星賽開打，「光速神威」陳晨威穿上運動品牌New Balance客製化鞋款。圖／New Balance提供 圖／New Balance提供

中華職棒明星賽開打，「部長」張育成獲得運動品牌New Balance客製化鞋款。圖／New Balance提供 圖／New Balance提供

中華職棒明星賽開打，「部長」張育成穿上運動品牌New Balance客製化鞋款。圖／New Balance提供 圖／New Balance提供

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