經典賽／沒參加中華隊 卡洛爾親錄影片感謝台灣球迷

中華職棒會長蔡其昌以國家隊領隊身分前往美國，重點放在拜會三位台美混血球員，獲得兩人首肯，而卡洛爾（Corbin Carroll）雖然以入選美國隊為目標，但也特別錄製影片感謝台灣球迷對他的支持。

卡洛爾在影片中向球迷打招呼跟自我介紹，也特別謝謝台灣球迷的支持，「這對我來說意義重大，我也希望自己能用今年賽季的好表現來回報你們。」

蔡其昌此行親自見到卡洛爾，也收到他回覆明年經典賽以入選美國隊為目標，基於尊重也不希望將中華隊當作備胎，蔡其昌透露已經邀約卡洛爾未來來台灣，透過棒球營隊等方式推廣棒球。

卡洛爾也說：「真的真的很希望有機會能為台灣的棒球界貢獻自己的力量，不管是舉辦兒童棒球營、或是用其他的方式協助棒球在台灣的發展。再次謝謝大家！」

卡洛爾特別錄製影片感謝台灣球迷對他的支持。 路透

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