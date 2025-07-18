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中職／猿隊26、27日主題日進場送晴天藍球衣 不論勝敗都有煙火秀

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊下半季主題日「10號隊友樂夏祭」進場贈品。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊下半季主題日「10號隊友樂夏祭」進場贈品。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊下半季主題日「10號隊友樂夏祭」將於7月26、27日在桃園棒球場登場，這場專屬於10號隊友的夏日慶典，帶來全新設計的限量球衣，更有豐富場內場外活動，讓球迷在仲夏夜晚沉浸於清爽與熱血交織的棒球饗宴。

今年樂夏祭進場贈品球衣以晴天藍為主，象徵盛夏夜晚天空，側邊搭配純淨白撞色剪裁，更顯活力與層次。球衣LOGO上方融入煙火元素，創造專屬10號隊友的夏日氛圍，整體設計清新而不失動感。主題日期間球員與樂天女孩也將一同穿上這款晴天藍球衣，與10號隊友共襄盛舉。凡憑當場內野有價票券入場，即可在票櫃後廣場9、10、11號攤位帳棚，免費兌換晴天藍球衣乙件。尺寸數量有限，贈完為止，請球迷們把握兌換時機，及早進場領取。

不只有晴天藍球衣加持，活動兩日樂天女孩也將於1至3局換上夏日私服，在場內展開熱力應援。今年團長ABY與推進隊長籃籃也將搭配乾冰槍，為觀眾帶來沁涼體驗。當日場外將安排眾多小吃餐車攤位，營造祭典氛圍。除此之外，不分勝負，兩天賽後皆施放絢爛煙火，在夜空中劃出夏日最美的軌跡，為整場活動畫下光彩奪目的句點。

樂天桃猿隊主題日「10號隊友樂夏祭」將於7月26、27日在桃園棒球場登場。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊主題日「10號隊友樂夏祭」將於7月26、27日在桃園棒球場登場。圖／樂天桃猿隊提供

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