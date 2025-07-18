經典賽／蔡其昌沒見到旅美小將殘念 陳偉殷、郭泓志幫補完

為了準備明年初的世界棒球經典賽，中華職棒會長蔡其昌特別前往美國，三位台美混血球員中獲得兩人表明參加中華隊意願，但在旅美小將的拜訪則一波三折，只能靠在美國的陳偉殷，還有下周郭泓志再飛去一趟「補完」計畫。

蔡其昌與前旅美球員郭泓志在7月9日出發前往美國，與當地的陳偉殷會合後，一起拜訪旅美球員，此行見到卡洛爾（Corbin Carroll）、龍（Jonathon Long），也與費爾柴德（Stuart Fairchild）聯繫上瞭解到參加意願。

只不過這趟美國行也有不完美之處，蔡其昌表示，原本約好要與沙子宸、林維恩會面，他們小聯盟賽程剛好在此行的舊金山附近，「但結果兩個人都升上高階1A，比賽變成在底特律，距離就太遠。」

另外原本也打算去見林振瑋，蔡其昌苦笑說：「結果又遇到飛機航班被航空公司取消，也沒辦法成行。」

這次設定的旅美球員都沒碰到，但好在還有陳偉殷、郭泓志兩位情蒐資訊小組成員，其中陳偉殷近日就與李灝宇、林昱珉一起打高爾夫球，郭泓志也會再飛去美國一趟。

蔡其昌表示，由於總教練曾豪駒在中職總冠軍賽前仍有母隊的工作，這期間就由陳偉殷、郭泓志協助掌握旅美球員狀況，了解球員、球團意願外，還有球員的使用規則。

蔡其昌舉例，由於中華隊預賽要連打四場，如果投手需要投1休3，就會是一個考量點，「比賽戰略跟選手使用手冊有關，影響教練團邀請選手的考量。」

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