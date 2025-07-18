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中職／22日獅鷹戰改到澄清湖 二軍賽事強碰改打早上10點半

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
嘉義市棒球場修復確定也趕不上7月22日台鋼雄鷹隊作東面對統一獅隊之戰，改到澄清湖棒球場。 中央社
嘉義市棒球場修復確定也趕不上7月22日台鋼雄鷹隊作東面對統一獅隊之戰，改到澄清湖棒球場。 中央社

丹娜絲颱風造成台南棒球場、嘉義市棒球場受損，受影響的賽事再加1場，嘉義市棒球場修復確定也趕不上7月22日台鋼雄鷹隊作東面對統一獅隊之戰，改到澄清湖棒球場，同日澄清湖的二軍賽事將改到早上10點半進行。

嘉義市棒球場先前已有一場比賽異動，為7月9日雄鷹面對樂天桃猿隊，延到補賽周另行安排；聯盟今天公布22日一、二軍賽程調整，編號212場的獅鷹戰，因颱風過境球場受損需要時間整復，故比賽場地從嘉義市棒球場改至澄清湖棒球場進行，開賽時間不變。

澄清湖棒球場同日已排定下午4點要進行雄鷹二軍、猿隊二軍的比賽，改到上午10點半開賽。

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